‘Naquele Dia’ estreia em Goiânia

A peça “Naquele Dia”, premiada no Festival da Frente Feminina de Brasília, em 2019, será apresentada em Goiânia nesta terça-feira (08), pelo Terça no Teatro. Essa temporada do projeto é realizada, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo, com o patrocínio do Instituto Cultural Vale. A exibição ocorre pelo canal do Teatro SESI no Youtube (www.youtube.com/teatrosesigo) a partir das 20h. A intenção do espetáculo é lembrar a complexidade e a subjetividade do ser humano, que se mostra tão grande e tão pequeno frente à vida e a morte.

Ela acorda um segundo antes do despertador. E se questiona o que pode mudar nesse segundo. Quanto tempo dura um segundo, afinal? A partir desse acontecimento tudo pode mudar e um dia tão cotidiano pode se transformar nos pequenos detalhes. Seria possível resolver brigas do passado? Aprender algo novo? Ser outra pessoa? Esquecer o que passou? Ou até mesmo sofrer um acidente de carro? O que esse segundo pode mudar na vida? Através da narrativa entrecortada apresentada pela atriz, a audiência entra num fluxo temporal de repetições e reflexões, abrindo espaço para suas próprias dúvidas quanto ao tempo e a vida cotidiana.

“A peça tenta criar uma fissura no cotidiano que parece esmagar uma pessoa atropelada por ansiedades e pressões, trazendo a vida dessa pessoa ‘normal’, que acorda, se arruma, vai para o trabalho, encara o trânsito… e entrando mais e mais nessa pessoa, acessamos suas memórias, anseios, desejos e a repetição dos dias”, explica a atriz Luciana Matias.

A artista está entusiasmada por ter sido selecionada pelo projeto Terça no Teatro. Esse é um projeto permanente do Teatro SESI, braço cultural da Federação das Indústrias do Estado de Goiás – FIEG. Até mesmo porque segundo Luciana tem mais de um ano que ela não pisa em teatro.

“Foi uma emoção muito forte saber que vou apresentar de novo e com um trabalho que eu tenho muito carinho, que é o Naquele Dia. Uma peça que eu venho desenvolvendo e criando desde 2016, com minha amiga e diretora Lorena Pires e tantas outras pessoas que colaboraram pelo caminho”, afirma.

Sobre ter sido selecionada entre mais de 240 artistas de Goiás e Distrito Federal, Luciana Matias diz que a emoção foi dupla. Pois, recebeu o resultado da seletiva, coincidentemente, no dia que a mãe dela tomou a primeira dose da vacina contra a COVID-19. “Um dia de boas notícias. Não sabia da quantidade de inscritos, mas fiquei muito feliz de ser selecionada. A possibilidade de apresentar dentro do teatro, com a luz do teatro, o chão do teatro, as pessoas do teatro… fiquei muito feliz e emocionada mesmo!”.