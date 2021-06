Quatro municípios de Goiás recebem doses da Pfizer para vacinação

O Governo de Goiás recebeu, na madrugada deste sábado (05/06), o quinto lote de vacinas fabricadas pela Pfizer/BioNTech, com 21.060 doses. Logo após a chegada no Aeroporto Internacional Santa Genoveva, o carregamento seguiu para a Central Estadual de Rede de Frio da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), na capital.

De lá, após conferência, as doses foram encaminhadas, ainda no final de semana, para que as cidades prossigam com as ações do Programa Nacional de Imunizações contra a Covid-19 e imunize os grupos contemplados na campanha.

“Essa remessa é totalmente direcionada para a aplicação da primeira dose. Iremos vacinar a população geral, iniciando a faixa etária de 59 anos”, afirma Clarice Carvalho, gerente de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO). “Nossa preocupação é avançarmos o máximo possível na vacinação”, destaca o titular da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), Ismael Alexandrino. O secretário reforça, também, que a população deve manter todos os cuidados sanitários e o permanente estado de alerta. “A pandemia está aí e não temos, no curto prazo, perspectiva para nos comportamos como se estivesse tudo normal”, diz. Com esse novo carregamento da Pfizer, o Estado atinge o número de 3.076.980 vacinas recebidas. Dessas, a maioria foi produzida pela Fundação Fiocruz (1.608.450), seguida da CoronaVac, do Instituto Butantan, com 1.351.530. E, por fim, a Pfizer, com 117.000 imunobiológicos. Do total de imunizantes recebidos até o momento, conforme levantamento preliminar da SES-GO até às 15 desta sexta-feira (04/06), foram aplicados 1.491.912 referentes à primeira dose em todo o Estado e 655.254 como reforço. As 21.060 doses da Pfizer que o Governo de Goiás recebeu serão destinadas para aplicação da primeira dose em moradores residentes em Goiânia, Anápolis, Trindade e Aparecida de Goiânia. Para mais informações, entre em contato com a Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás.