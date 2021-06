Está sem dinheiro para comemorar o Dia dos Namorados? Use a criatividade e não deixe a data passar em branco 

Alguns podem optar pelo famoso “faça você mesmo”, mas se o tempo também estiver escasso, usar a estratégia das permutas pode ser a solução para proporcionar um Dia dos Namorados inesquecível sem o uso de dinheiro

O Dia dos Namorados, comemorado no dia 12 de junho, é esperado por muitos empresários para aumentar suas vendas que foram impactadas durante a pandemia. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a expectativa é de que o comércio brasileiro movimente cerca de R$ 1,8 bilhão nesta data, aumento de 29,4% em comparação com o ano anterior.

Contudo, com a economia ainda em recuperação, muitos precisarão economizar e os lojistas e prestadores de serviço estão investindo em alternativas para facilitar as negociações até com aqueles que não têm dinheiro em espécie. Um dos caminhos pode ser a economia colaborativa, por meio de permutas multilaterais, modelo que permite a movimentação de estoque e a queda da ociosidade dos serviços para os empresários.

Essa opção também se transforma em benefícios para o consumidor, principalmente quem foi atingido economicamente pela pandemia. Na plataforma de permutas multilaterais XporY.com, por exemplo, é possível encontrar diversas opções de presentes e serviços para o Dia dos Namorados, ofertadas por mais de 10 mil membros cadastrados. Isso significa que, mesmo sem dinheiro, é possível proporcionar um dia inesquecível por meio de alternativas criativas.

Para adquirir produtos e serviços por meio da plataforma de permutas multilaterais é preciso somente fazer um cadastro gratuito e oferecer algo em troca. Após negociar o item ofertado, o usuário recebe em moeda virtual que pode ser usada para comprar qualquer produto ou serviço disponível na plataforma, sem a necessidade de trocar diretamente com a pessoa com quem fez a troca. “O único pagamento em dinheiro é uma pequena taxa administrativa de 10% cobrado sobre o valor da compra de um produto ou serviço”, informa o sócio-fundador da plataforma de permutas XporY.com, Rafael Barbosa. Segundo ele, as permutas são ótima opção para quem está com o orçamento apertado, mas não quer deixar a data passar em branco.

Confira algumas ofertas para o Dia dos Namorados cadastradas na plataforma XporY.com:

Kit do Dia dos Namorados

Para quem quer surpreender a pessoa amada, a empresária Patrícia Albuquerque está ofertando um kit de cosméticos com batom de longa duração, esmalte gel, creme para mãos e caixa com visor. A oferta está disponível na plataforma no valor de X$ 39,90. A empresária também está realizando uma promoção especial para a data no óculos de sol, passando de X$ 70 para X$ 50.

Calçados e acessórios

A Atitud’s Calçados também está com ofertas especiais para o Dia dos Namorados. A empresa, situada na esquina da Avenida da República do Líbano com a Rua D-8, no Setor Oeste, está com ofertas de calçados e acessórios (bolsas de couro e mochilas) para o público masculino e feminino com valores que variam de X$ 99 a X$ 499.

Apimentando o relacionamento

Aqueles que buscam deixar o relacionamento ainda mais quente também encontram opções de ofertas na plataforma XporY.com. A empresária Milena Silva está ofertando cestas eróticas com preços sob orçamento. A montagem pode ser feita pelo próprio cliente, que pode escolher entre lubrificantes, desodorantes, algemas e calcinhas eróticas.

Noite romântica

Já quem quer ter uma noite romântica inesquecível também pode escolher o kit Hot Quaresma, ofertado pelo sexshop Malaghetta Store. A oferta no valor de X$ 250 conta com algemas, óleo de massagem, jogos sensuais, géis excitantes, além de outros produtos para apimentar a noite.

Presente

A Ita Personalizados também está com uma oferta de canecas personalizadas para o Dia dos Namorados, para quem quer marcar o relacionamento por um longo tempo. Pelo valor de X$ 38, as canecas são entregues em todo o país.