Governo de Goiás disponibiliza 30 terminais de autoatendimento do Expresso na capital e em Aparecida de Goiânia

O Governo de Goiás disponibilizou 30 terminais de autoatendimento do Expresso para que os cidadãos de Goiânia e Aparecida de Goiânia possam utilizar o novo serviço virtual do Estado. Eles estão localizados de forma estratégica em unidades do Vapt Vupt de ambas as cidades, e também na sede do Detran-GO, na capital. Em breve, outros municípios do interior de Goiás também vão receber o equipamento.

Desenvolvido pelas secretarias de Administração (Sead) e de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), em parceria com a Casa Civil, e sob coordenação da Secretaria-Geral da Governadoria (SGG), o Expresso posiciona Goiás entre os dez estados com maior digitalização de serviços.

Neste primeiro momento, o Expresso conta com cerca de 70 serviços ao alcance dos goianos de forma virtual. O secretário-chefe da SGG, Adriano da Rocha Lima, analisa que a grande vantagem da plataforma é garantir agilidade, simplicidade e conforto no atendimento ao cidadão. “Estamos deixando como legado para a população goiana uma série de projetos estruturantes, que levam tempo para serem idealizados e executados, mas que oferecem benefícios sustentados ao longo do tempo. O Expresso é uma ação inclusiva que usa a tecnologia para conferir agilidade à vida do cidadão. É uma grata satisfação estar presente em um momento de transformação digital do Estado”, pontua.

Lançado há cerca de um mês, o Expresso já contabiliza milhares de acessos. “Temos aproximadamente 4 mil acessos diários na Plataforma Expresso. E esses números só tendem a crescer, uma vez que estamos acrescentando novos serviços a cada dia. Queremos oferecer, cada vez mais, o atendimento digital ao cidadão, com toda segurança, rapidez e praticidade”, afirma o secretário de Estado de Desenvolvimento e Inovação, Marcio Cesar Pereira.

Sobre o Expresso

Além dos terminais de autoatendimento, o Expresso também pode ser acessado via aplicativo, ou pelo site expresso.go.gov.br. Para baixa-lo em um smartphone basta procurar por Expresso Goiás nas lojas virtuais Apple Store ou Play Store. Por meio dessas novas plataformas é possível, por exemplo, fazer o pedido de primeira via da Carteira Nacional de Habilitação (CNH); emitir Certidão Negativa de Débitos; gerar segunda via de conta da Saneago; emitir Guia de Trânsito Animal; e muito mais, sem sequer sair de casa.

Entretanto, antes de usar os totens, é importante que o usuário crie a sua conta na plataforma gov.br. Para ter acesso a muitos dos serviços oferecidos, são solicitados o login e a senha do cadastro federal, feitos anteriormente. Essa convergência de acessos a serviços federais e estaduais na mesma plataforma permite ao cidadão usufruir de uma gama maior de serviços. “A parceria firmada com o Governo Federal permitiu que o Expresso fosse conectado à plataforma gov.br, abrindo a possibilidade ao usuário de ter acesso aos serviços Estaduais e Federais em um mesmo local”, analisou o secretário Adriano da Rocha Lima.

Até o momento, 13 pontos já contam com totens do Expresso prontos para uso. São eles:

Aparecida de Goiânia

Vapt Vupt do Aparecida Shopping – 2 totens

Vapt Vupt do Buriti Shopping – 3 totens

Vapt Vupt Garavelo – 2 totens

Goiânia

Sede do Detran-GO – 5 totens

Vapt Vupt do Shopping Bougainville – 2 totens

Vapt Vupt do Camelódromo de Campinas – 2 totens

Vapt Vupt do Shopping Mangalô – 2 totens

Vapt Vupt do Araguaia Shopping – 2 totens

Vapt Vupt do Shopping Buena Vista – 2 totens

Vapt Vupt da Praça Cívica (Palácio Pedro Ludovico Teixeira) – 2 totens

Vapt Vupt do Shopping Lozandes – 2 totens

Vapt Vupt do Shopping Cidade Jardim – 2 totens

Vapt Vupt do Shopping Passeio das Águas – 2 totens