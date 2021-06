Elda Carvalho é atração do Sarau Virtual do HGG desta quinta-feira, 10 

Sabe aquele hobby que te desliga do mundo e que faz um bem sem medidas? É a música na vida da auxiliar administrativa Elda Cintia de Carvalho, que atua no Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG há mais de 1 ano. De tanto ouvir os voluntários cantarem no Sarau da unidade, Elda também quis soltar a voz para os pacientes, e nesta quinta-feira, 10 de junho, traz sucessos da música popular brasileira e gospel para o público do hospital a partir das 17 horas.

Elda também é guarda civil municipal e concilia suas jornadas com o papel de filha, esposa, irmã, mãe, colaboradora do HGG e assessora de comunicação de uma associação. “Nessa correria, a música é onde me encontro e me liberto sem me preocupar em qual é o meu papel na sociedade. É uma porta que se abre para expressar o que as palavras ditas não conseguem”, afirma a artista.

Devido à pandemia do novo coronavírus, as apresentações seguem adaptadas para o formato virtual para oferecer maior segurança para o público e para os artistas. Os vídeos são disponibilizados nas TVs da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e nos halls de cada andar, além de ser tocado em caixas de som nas alas de enfermaria e no celular de todos os pacientes, acompanhantes e colaboradores da unidade, que também oferece conexão wi-fi gratuita para essa interação.

Sobre o Sarau

Oficialmente lançado em 5 de agosto de 2013, após o HGG ser reestruturado pelo Governo de Goiás por meio da Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento tecnológico e Humano (Idtech), o Sarau foi o primeiro projeto de humanização implantado na unidade. Em seu sétimo ano, já se consolidou como um projeto que une o incentivo à cultura, o estímulo à produção musical regional e a promoção do bem-estar por meio da música.