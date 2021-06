Goiânia inicia vacinação de pessoas a partir de 54 anos

Após receber 31.590 doses de vacina contra a Covid-19, Goiânia avança na idade da população em geral a ser vacinada. A partir desta quarta-feira (9), começam a ser vacinadas as pessoas com 54 anos. Do total de doses recebidas, 30% são destinadas aos grupos prioritários e 70% à população em geral.

Uma outra novidade, possibilitada também com a chegada de mais vacinas, é a reabertura, também amanhã, do drive do Shopping Passeio das Águas com a presença do secretário de Saúde de Goiânia, Durval Pedroso, às 7h30. São 10 mil metros quadrados de área coberta, divididos em 12 postos e distribuídos em 12 filas sinalizadas. Parceiro da Prefeitura desde o início da vacinação contra a Covid-19, o Shopping já aplicou aproximadamente 50.000 doses.

No local será atendida a população em geral, sem agendamento. Para atender as pessoas agendadas pelo aplicativo Prefeitura 24 horas, serão disponibilizados outros 20 pontos de vacinação, sendo 13 unidades de saúde, seis escolas e a Área I da PUC. Lembrando que na hora de se vacinar, todos precisam apresentar documento pessoal com foto, CPF e comprovante de endereço.

Nas unidades de saúde, nas seis escolas municipais e na Área I da PUC, o atendimento segue sendo realizado na modalidade pedestre, das 8h às 17h. Já no drive do Shopping Passeio das Águas, sem agendamento, será das 8h às 15h.

Confira os Locais de vacinação:

Distrito Leste

Upa Novo Mundo: Av. New York, 667-569 – Jardim Novo Mundo

Upa Chácara do Governador: Av Padre Monte, s/n Lotes 12, Rua L-13

Escola Municipal Bárbara de Souza Morais: Av. Uruguaiana – Jardim Novo Mundo, Goiânia – GO

Distrito Sudoeste

CSF Residencial Itaipu: Rua RI 9, 08 – Qd 107 – Residencial Itaipu

Ciams Novo Horizonte: Rua, Av. Eng. José Martins Filho, s/n – Vila Novo Horizonte

Centro de Saúde da Família (CSF) Santa Rita: Endereço: Rua SR 1, 290 – Parque Santa Rita, Goiânia – GO

Escola Municipal Francisco Matias: R. Carlos Gomes – Parque Anhanguera, Goiânia – GO

Distrito Noroeste

CSF Boa Vista: Av. dos Ipês, s/n – Boa Vista

CSF Novo Planalto: Rua Vm3c Qd 91 Lt 11 Setor Novo Planalto

Escola Municipal Coronel José Viana: Rua CM7 – St. Cândida de Morais, Goiânia – GO

Distrito Oeste

CSF São Francisco: Tv. Buenos Aires, Lt 01 – S/n – São Francisco

CSF Vera Cruz II: Av. Leopoldo de Bulhões, s/n – Conj. Vera Cruz

Escola Municipal Lions Clube Bandeirante: Praça da Bandeira, 200, Quadra 30, Bairro Goiá, Goiânia-GO

Distrito Norte

CSF Jd Guanabara I: R. Porto Alegre, 44 – Jardim Guanabara

Escola Municipal Pedro Costa de Medeiros: Rua Caiapônia, 240 – Jardim Guanabara I, Goiânia

Distrito Sul

UPA Jd América: Praça C-201, 2-82 – Jardim América

Escola Municipal Rotary Goiânia Oeste: Rua C-118, n. 389, Qd. 238, Lt.19, Jardim América, Goiânia – GO

Distrito Campinas-Centro

CSF Leste Universitário: Rua 218 – Setor Leste Universitário

CS Cidade Jardim: Praça Abel Coimbra, 350 – Cidade Jardim

Área I da PUC: Rua 235, n.722 – Setor Leste Universitário, Goiânia – GO Drive Shopping Passeio das Águas – Avenida Perimetral Norte, nº 8303 – Goiânia

Segunda dose em atraso

Idosos que, por algum motivo, estejam com a segunda dose da vacina atrasada podem encaminhar-se, sem agendamento, a sete unidades de saúde destinadas a este fim. Para vacinar, é preciso levar documento com foto, CPF e comprovante da primeira dose, ou seja, o cartão de vacinação. O reforço nestes casos será aplicado somente até 11 de junho nas seguintes unidades de saúde:

Cais Campinas – Rua P-30 esq. com P-26, Setor Dos Funcionários

Ciams Urias Magalhães – Rua Guajajara, entre Ruas Caritos Madeiras e Paranaíba s/n, Setor Urias Magalhães

Cais Bairro Goiá – Av. Santa Maria c/n Chácara Santa Rita – Bairro Goiá

CSF Vila Mutirão – Av. do Povo Qd. D – Vila Mutirão

Upa Chácara do Governador – Av Padre Monte, s/n Lotes 12, Rua L-13

UPA Jd América – Praça C-201, 2-82 – Jardim América

Ciams Novo Horizonte – Rua, Av. Eng. José Martins Filho, s/n – Vila Novo Horizonte