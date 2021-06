Instituto de Identificação da Polícia Civil de Goiás lança Retrato Falado Virtual

Como um quebra-cabeça, uma face e um corpo vão tomando forma e criando uma imagem que auxilia na busca do possível autor de um crime. O retrato falado, além da técnica, da arte e da habilidade com o software, exige atenção, cuidado e sensibilidade do especialista em identificação humana para extrair todos os detalhes do suspeito por meio do depoimento da vítima ou testemunha.

Em 2020, o Instituto de Identificação de Goiás inovou seu atendimento com retrato falado passando a fazer além do retrato facial, o retrato corporal, logo, o trabalho passou a incluir características físicas como estatura média, traje e marcas pelo corpo.

Mais uma vez o Instituto de Identificação de Goiás inova a técnica, proporcionando maior acessibilidade tanto para equipe de investigação, quanto para vítima. Por meio de plataforma virtual, o trabalho poderá ser realizado à distância, basta a vítima estar conectada à internet por meio de um computador com câmera, smartphone ou tablet.

O Retrato Falado Virtual é uma das inovações em identificação humana oferecidas pelo Instituto de Identificação da Polícia Civil de Goiás, que conta hoje com cerca de doze artistas forenses, responsáveis pelo atendimento com retrato falado, em todo Estado.