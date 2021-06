Conteúdo será repassado por diferentes canais como videoaulas e aulas presenciais em parques do município. “Esse é o caminho idealizado desde o plano de governo pensado para Trindade na área da educação”, diz prefeito Marden Júnior, que se reuniu com secretários Roberto Badur (Meio Ambiente) e Sérgio Sanches (Educação) para tratar do tema

A Prefeitura de Trindade investe em educação ambiental para crianças de 04 e 05 anos. O conteúdo será repassado por diferentes canais como videoaulas e aulas presenciais em parques do município.

A reunião entre o prefeito Marden Júnior e os secretários Roberto Badur (Meio Ambiente) e Sérgio Sanches (Educação) para tratar do tema aconteceu nesta terça-feira (08/06), no Centro Administrativo Municipal.

Na ocasião, os participantes acompanharam alguns vídeos de educação ambiental que já serão apresentados aos alunos.

Para o prefeito Marden Júnior, esse é o caminho idealizado desde o plano de governo pensado para Trindade na área da educação que agora se concretiza entre as duas secretarias.

Marden Júnior lembra que a educação independe se a criança está dentro da sala de aula, em casa ou algum lugar público, já que em todos está aprendendo.

“Essa parceria é fundamental porque agrega valor ao processo educativo das nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos também”, afirma o prefeito. “Todos esses serão influenciados por aulas que acontecem dentro da sala de aula, mas que também vão acontecer em parques e locais públicos”, pontua. “São meios para maior aprendizado e conscientização da nossa comunidade”, destaca.

O secretário de Educação, Sérgio Sanches, acredita na diversidade de meios de comunicação para que a criança receba o conteúdo e coloque em prática.

“A criança aprende por vários sentidos, audiovisuais, visuais, olfativos, teóricos, e tudo isso é adquirido e depois replicado na vida como pessoa, como cidadão. Isso é fundamental que tenha início na educação infantil”, ressalta Sérgio Sanches.

Desenvolver a parceria com educadores ambientais é fundamental porque os profissionais possuem diferentes técnicas que chamam a atenção das crianças que possuem idade entre 04 e 05 anos.

Para o secretário do Meio Ambiente, Roberto Badur, quem trabalha na pasta faz isso com muito prazer. “A experiência de educação ambiental com crianças precisa ser marcante para o resto da vida e nossos profissionais, que elaboram as aulas, têm muito carinho com a parte infantil. Eles brincam e mostram em detalhes ações que marcam a vida da criança”, conclui.