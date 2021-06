Senador Canedo recebe doação de 10 capacetes VNI para tratamento de pacientes de Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Senador Canedo recebeu nesta terça-feira (08), a doação de 10 capacetes para Ventilação Mecânica Não Invasiva (VNI). Os equipamentos serão distribuídos para uso da terapia de pacientes acometidos por Covid-19, que recebem tratamento na UPA-24h e no Pronto Socorro do Parque Alvorada.

Durante a entrega no Pronto Socorro do Parque Alvorada, o prefeito de Senador Canedo, Fernando Pellozo, acompanhado do vice-prefeito, Magno Silvestre, da secretária de saúde, Gercilene Branca e do secretário extraordinário Roberto Moreira (Betim), falou da importância da parceria entre a iniciativa privada e poder público para o bem da população.

“Esse é um exemplo de uma parceria bem sucedida na luta contra a Covid-19, agradecemos muito a empresa por essa doação, que além dos 10 capacetes, trouxe insumos para ser utilizado na unidade”, disse o prefeito Fernando Pellozo, que aproveitou o momento para agradecer e elogiar toda a equipe da unidade pelo serviço prestado.

O capacete conhecido como “Helmet”, é uma espécie de capuz feito de silicone, que envolve toda a cabeça do paciente. A vedação feita por uma base fixada no pescoço, tem a função de oferecer alto fluxo de oxigênio aos pulmões, sem vazamentos. Desta forma, o equipamento evita a intubação, procedimento de acesso invasivo das vias aéreas feito por um tubo orotraqueal.

“A função do capacete é melhorar a ventilação e recuperação do paciente, que tem uma lesão pulmonar e não consegue respirar naturalmente. Por isso é necessário uma pressão positiva no pulmão. Com o uso do Helmet, diminui consideravelmente a necessidade de intubação”, explica Carlos Henrique Costa, Coordenador de Fisioterapia Hospitalar da SMS.

O diretor comercial da Hyper Medical, empresa responsável pela doação, Márcio de Faria, participou da entrega dos equipamentos no Pronto Socorro do Parque Alvorada. “Ações como essa fazem parte da minha vida, toda vez que é possível, não medimos esforços para ajudar quem precisa. Vem do coração, é um gesto espontâneo”, afirma o diretor.

De acordo com Marcio, que é médico, estudos comprovam que o Helmet diminui em até 78% a intubação, além de ser mais anatômico e confortável para o paciente. “O Helmet tem comprovação de sua eficácia no tratamento. A máscara de VNI, que tem o fluxo de ar admitido semelhante, gera desconforto e vazamentos, e o paciente acaba recebendo menos oxigênio do que precisa”, disse.

A instalação dos capacetes será feita no Pronto Socorro do Parque Alvorada e na UPA-24h do Residencial Boa Vista. Segundo a secretária de Saúde, Gercilene Branca, essas unidades possuem sistema compatível para inserir o equipamento. “Vamos distribuir para as Unidades de Terapia Semi-Intesivas das que recebem pacientes com Covid-19. Nesse momento tão delicado que é a pandemia, receber uma doação como essa é muito importante para assistir o paciente da melhor forma possível”, ressalta a secretária.