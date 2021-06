Hemocentro Coordenador passa a funcionar aos sábados em Goiânia

“Funciona no sábado?”. Agora, sim! Após ampla reforma e ampliação, o Hemocentro Coordenador Estadual Prof. Nion Albernaz passa a funcionar aos sábados a partir do dia 12 de junho. A ampliação do horário de atendimento é uma determinação da Secretaria de Estado da Saúde (SES), que vai ao encontro dos pedidos frequentes dos doadores, e que já estava no planejamento para ser implantado logo após a conclusão da reforma. “Sabemos que muitas pessoas não podem ou não querem faltar ao trabalho durante a semana, ou têm outros compromissos. Por isso, nos preparamos e partir deste fim de semana vamos estender o funcionamento do Hemocentro Coordenador também para os sábados, das 8 às 12 horas”, afirma o secretário de Estado da Saúde, Ismael Alexandrino.

A diretora-geral da Hemorrede Pública de Goiás, Denyse Goulart, aponta que está otimista com o novo horário de funcionamento e acredita que isso aumente a adesão dos doadores e, consequentemente, o estoque de sangue da unidade.”Nossa expectativa é que os doadores compareçam e que nosso estoque seja ainda mais abastecido. Nossa demanda mensal é de 4 mil bolsas de sangue e hemocomponentes em todo o Estado e esse número vem aumentando com a abertura de novos hospitais. A ampliação do horário de funcionamento permitirá que capacidade de atendimento seja para a captação de 152 bolsas de sangue total e de oito por aférese a cada sábado”, afirma.

A diretora orienta para que todos os voluntários façam o agendamento da doação pelo site agenda.hemocentro.org.br ou pelo telefone 0800 642 0457, e que não deixem usar máscara, cobrindo a boca e o nariz, para irem até o banco de sangue. “O agendamento é uma medida para evitar aglomerações e tornar o atendimento mais ágil na unidade”. Outro pedido da diretora é para que os voluntários evitem levar acompanhantes, mais uma medida para evitar aglomerações no local.

Novo Hemocentro

Após a reforma e ampliação de 65% da sua capacidade anterior, o Hemocentro Coordenador agora conta com 12 novas cadeiras para a coleta convencional e outras quatro para coleta de plaquetas por aférese, que estão em uma sala exclusiva. Já a área construída foi triplicada, passando de 1.995 m² para 5.750 m², com projeto de paisagismo e ambientação com obras de arte espalhadas por todos os andares, o que resulta em acolhimento e humanização aos pacientes, doadores e trabalhadores.

“Entregamos um novo Hemocentro à população goianiense em um mês especial. O Junho Vermelho é um período para reforçarmos a importância da doação de sangue para toda a comunidade. Agora, estamos de casa nova para receber a todos os voluntários que nos apoiam nessa missão tão bonita de salvar vidas”, frisou Ismael Alexandrino.

Quem pode doar?

Para fazer uma doação de sangue é necessário estar saudável, ter peso acima de 50 kg, apresentar documento com foto válido em todo o território nacional e idade entre 16 e 59 anos, sendo que antes de completar 18 anos é necessária uma autorização dos pais ou responsáveis. A orientação é que doadores acima de 60 anos fiquem em casa, visto que são pessoas do grupo de risco do novo coronavírus.

Quem tomou a vacina da febre amarela deve aguardar 30 dias para fazer uma doação. Já para vacina contra gripe, o prazo é de 48 horas. No caso da vacina contra o novo coranvírus é preciso esperar 48 horas após a Coronavac, e sete dias após a aplicação das demais. Pessoas que tiveram contato com pacientes infectados ou com suspeita de covid-19 devem ficar 14 dias sem poder doar, já para quem foi considerado caso suspeito ou confirmado, o prazo de inaptidão é de 30 dias após a remissão dos sintomas.