Prefeitura de Goiânia avança e amplia vacinação contra a Covid-19 para dois grupos

A campanha de vacinação contra a Covid-19 avança na capital, e as equipes da Secretaria de Saúde de Goiânia (SMS) seguem até sexta-feira (11/6) com a aplicação da primeira dose em pessoas com 52 anos ou mais e grupos prioritários, que nesta quarta-feira (9/6) por meio do Ofício Circular n° 666/2021 do governo estadual incluiu os trabalhadores da saúde autônomos que atuam em serviços à saúde, mediante a autodeclaração.

Segundo o documento, estabelecimentos de serviços de interesse à saúde como: academias de ginásticas, clubes, salão de beleza, clínicas de estética, óticas, estúdios de tatuagem e estabelecimentos de saúde animal, não serão contemplados nos grupos prioritários listados inicialmente para a vacinação de acordo com o Ministério da Saúde, e devem ser vacinados no decorrer da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Covid-19 por faixa etária em ordem decrescente de idade.

A autodeclaração é fornecida no site da SMS, na aba “Formulários para a vacinação contra a Covid-19″.

Nesta quinta (10/6) e sexta-feira (11/6) serão disponibilizadas mais 7 escolas municipais, incluindo a PUC Área 1, somando um total de 27 pontos de vacinação exclusivamente por agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 horas. O atendimento nestes locais acontece na modalidade pedestres, será das 08h às 17h.

Já para atender a população geral por critério de idade (52 anos ou mais), também está sendo disponibilizado o drive thru passeio das águas sem necessidade de agendamento, das 08 às 15h.

Por determinação do Ministério da Saúde, 30% do quantitativo de doses recebidas devem atender os grupos prioritários, já os 70% restantes devem ser direcionados para a população geral por idade, em ordem decrescente de acordo com o quantitativo de doses.

Para mais informações acesse o site https://www.goiania.go.gov.br/imunizagyn/

Segunda dose em atraso

A Prefeitura de Goiânia também disponibiliza sete unidades de saúde para idosos que ainda não tomaram a segunda dose da vacina Coronavac, estes não precisam realizar o agendamento é só ir direto aos locais. Lembrando que para a eficácia comprovada da vacina é necessário que seja obedecido o esquema vacinal de duas doses.

• Cais Campinas

• Ciams Urias Magalhães

• Cais Bairro Goiá

• CSF Vila Mutirão

• Upa Chácara do Governador

• UPA Jd América

• Ciams Novo Horizonte

Para mais informações: Rafaela Anjos, da editoria da Saúde