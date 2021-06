Anápolis já imunizou 30% da população com primeira dose

Média nacional é de 24%. Mais de 160 mil doses da vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas em Anápolis.

Número foram divulgados no dia 11 de junho e desde o início da pandemia, Anápolis é uma referência para o Estado e para o país no combate à Covid-19. Quando o assunto é vacina, os números impressionam com resultados acima da média. Até o momento, 163.728 doses foram aplicadas na cidade, sendo 118.878 de primeira dose e 44.850 da segunda. Ou seja, em uma população de 391.772 – conforme o censo de 2020 –, 30% já está imunizada com a primeira dose da vacina.

Em todo o Brasil, o total de imunizados com a primeira dose está em pouco mais de 24%, o que mostra mais uma vez que Anápolis segue à frente no enfrentamento à pandemia. Foi a primeira cidade do Estado a aplicar a vacina. O pioneirismo também veio com a vacinação dos profissionais de educação entre os municípios goianos, sem falar que ainda está no pódio das cidades, a começar a imunização para pessoas com idade igual ou superior a 50 anos.

E a vacinação continua. Mais três mil doses chegaram nesta quinta-feira, 10, permitindo a manutenção da estratégia de imunização com nove postos, das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira. A expectativa é que novas remessas cheguem na próxima semana para avançar ainda mais no processo, já que o cadastro está aberto para pessoas de 40 anos ou mais. No site oficial da Prefeitura, é possível que o cidadão obtenha todas as informações necessárias diariamente sobre o funcionamento da vacinação na cidade.

Não é só no processo de imunização que Anápolis mostrou seu diferencial. Quando a pandemia surgiu no País, já foi iniciado o plano de enfrentamento e controle com a criação de canais de monitoramento e controle do vírus, unidades de referência para acolhimento e tratamento, além de leitos de UTI e enfermaria exclusivos para pacientes de Anápolis.