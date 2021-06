“Até setembro, Goiás vacina população acima de 18 anos”, afirma Caiado

Em coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (14), o governador Ronaldo Caiado anunciou que a vacinação contra a Covid-19 deve avançar nas próximas semanas em Goiás. “Acreditamos que vamos rapidamente avançar na faixa etária e poderemos chegar ao mês de setembro com maior tranquilidade, com toda faixa acima de 18 anos 100% vacinada”, garantiu o governador, que também comentou o assunto em sua conta no Twitter. “Só descansarei quando o último goiano for vacinado contra a Covid-19”, frisou.

Ainda na entrevista aos jornalistas, durante lançamento da Operação Cerrado Vivo 2021, o governador assegurou que todos os professores estarão vacinados até o mês de julho, proporcionando o retorno às aulas presenciais na rede pública de ensino já em agosto. “Temos a certeza hoje, com os dados levantados, de que até o final de julho já teremos todos os professores vacinados. Como tal, o retorno às aulas a partir de agosto”, destacou.

Ainda em sua avaliação, Caiado afirmou que os dados são favoráveis para a contenção do processo de aumento de casos, o que amplia as perspectivas para a população retornar às suas atividades do dia a dia. “Lógico que, durante esse período, é imprescindível o uso de máscara, distanciamento e higiene das mãos em todos os ambientes que nós estivermos”, ressalvou o governador.

Vacina Janssen

Caiado disse que recebeu, também pela manhã, ligação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para informar sobre a chegada do carregamento de vacinas da Janssen hoje, ao Brasil, no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP). “Ainda no decorrer da tarde, ele passará um cronograma novo, com números de doses que nós receberíamos. Não só do imunizante da Janssen, como também de outras fabricantes”, concluiu.