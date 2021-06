Caiado lança Operação Cerrado Vivo 2021 e entrega cartões alimentação

O governador Ronaldo Caiado lança nesta segunda-feira (14) a Operação Cerrado Vivo 2021, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), em Goiânia. Na ocasião, entrega cartões alimentação a quase mil estudantes do Colégio Estadual Verany Machado de Oliveira, também na capital. Os alunos terão mensalmente um crédito de R$ 30 para a compra de itens alimentícios.

A iniciativa visa a prevenir e combater incêndios em vegetações goianas. Desde o início do ano, os bombeiros realizam diversas ações preventivas, que serão intensificadas ao longo da operação. A corporação contará com o reforço de drones, que vão monitorar áreas sujeitas a incêndios, devido à baixa umidade relativa do ar e aumento da temperatura. Em 2020, foram registradas em Goiás 10.311 ocorrências de incêndio – destas, 9.955 em vegetação. Neste ano, foram contabilizadas até junho 1.649 ocorrências, sendo 1.629 em vegetação.

Os cartões alimentação vão ter crédito de R$ 30 e substituirá os kits de alimentação, que foram entregues mensalmente pelas escolas estaduais desde o segundo semestre do ano passado. O objetivo da iniciativa é dar mais autonomia às famílias na aquisição dos alimentos. Além dos 983 alunos do colégio, todos os estudantes da rede pública estadual de ensino, incluindo os 71 mil matriculados na capital, serão contemplados.