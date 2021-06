Grupo Heineken abre inscrições para vagas em Goiás

O Grupo Heineken, segunda maior cervejaria do país, está recrutando profissionais nas áreas de Vendas, Comercial, Logística e Distribuição, para agregar ao time que hoje já conta com mais de 13 mil colaboradores em todo o país. As atribuições, assim como os requisitos e as etapas do processo seletivo, variam de acordo com a posição de interesse: vendedores, promotores de venda, supervisores de operação logística, ajudantes de entregas, motoristas, entre outros. Os candidatos interessados poderão se inscrever por tempo indefinido, até que todas as vagas sejam preenchidas.

O Grupo Heineken é responsável pela produção de cervejas nacionalmente conhecidas, como Heineken, Amstel, Eisenbahn, Devassa, Schin e Baden Baden, além de também contar com um portfólio de bebidas não alcoólicas, como os refrigerantes Itubaína e FYs. “Estamos em busca de novos talentos que estejam dispostos a contribuir ativamente para o nosso negócio. Hoje, o Brasil é uma das principais operações da nossa companhia globalmente e, por isso, estamos otimistas com o futuro e prontos para continuar construindo essa história de sucesso com dedicação, respeito e foco nas pessoas”, comenta Raquel Zagui, Vice-Presidente de Recursos Humanos do Grupo Heineken.

Quem apoia o processo de recrutamento e seleção é a Randstad Sourceright, divisão da Randstad, empresa global de soluções de RH. Os candidatos interessados podem se inscrever diretamente no site de Carreiras da companhia www.heineken.randstad.com.br/.

Após passarem por todas as etapas de seleção, os aprovados terão início imediato e contarão com benefícios como salário compatível com o mercado, vale-refeição ou restaurante no local (a depender da localidade), vale-transporte ou estacionamento (a depender da localidade), plano de saúde, seguro de vida e descontos em produtos do Grupo Heineken.

VALORES

Para fazer parte do time da cervejaria é fundamental que o candidato esteja alinhado aos valores da companhia: respeito, protagonismo, qualidade, paixão e diversão. Compromissada com a diversidade e inclusão, a companhia anunciou em março deste ano a meta de ter 50% de mulheres na liderança nos próximos cinco anos. A empresa conta ainda com um Comitê de Inclusão & Diversidade e grupos de afinidade que apoiam o desenvolvimento e oferecem suporte aos diversos talentos da empresa, além de trabalharem ações de combate ao preconceito e conscientização, com foco em raça, LGBTQIA+, gerações e pessoas com deficiência, além de equidade de gênero.