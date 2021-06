Prefeitura de Trindade Publica Decreto que estabelece regras para a Romaria Virtual 2021

A Prefeitura de Trindade publicou, na quinta-feira (09/06), o decreto nº 2.337/21, que trata da realização da Romaria Virtual do Divino Pai Eterno em 2021. O documento formaliza a decisão sobre o formato da festa e segue as deliberações a partir de relatório técnico do Gabinete de Operação de Emergência e Saúde (GOE-Covid-19), além das recomendações do Governo Estadual e o anúncio da Igreja Católica de que a romaria deste ano será virtual, sem celebrações presenciais. A recomendação do GOE é no sentido de que sejam tomadas medidas restritivas para evitar aglomerações no município devida à alta transmissibilidade do vírus causador da Covid-19. Além das medidas descritas no decreto, que terá validade entre os dias 24 de junho e 05 de julho, a Prefeitura de Trindade decidiu pela implantação de barreiras sanitárias que serão montadas nas entradas do município com caráter fiscalizador e educativo. Cada barreira contará com servidores da saúde e da fiscalização do município, inclusive com a presença policial. O prefeito de Trindade, Marden Júnior, afirma que o lema da prefeitura, neste momento, é a mensagem de Deus que diz: “Ele está entre nós”, e nossa fé em, todos os lugares. Assim, faz um apelo “de amor ao próximo”, para que os romeiros fiquem em casa para proteger eles mesmos e suas famílias. “A romaria ainda será virtual e as pessoas estarão unidas ao Pai Eterno por meio das transmissões de rádio, TV e redes sociais”, afirma o prefeito. “Fica a esperança de que, no próximo ano, a gente possa fazer a maior romaria da história de Trindade em agradecimento ao Pai Eterno por termos superado a Covid-19,” destaca Marden Júnior. Proibições O decreto 2.337/21 proíbe:

• Realização de quaisquer atividades que impliquem em aglomeração de pessoas.

• Abertura do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, Igreja Matriz, Igreja do Santíssimo Redentor (Padre Pelágio), Igreja de Santa Luzia ou qualquer outra nas regiões 1 e 2 do Município.

• Celebração religiosa – missas, novenas, terços, procissões, vigílias e similares, com a presença de público.

• Funcionamento de hotéis, pousadas e similares, ressalvado o atendimento de profissionais da saúde e mensalistas.

• Funcionamento da feira livre denominada “Terra” e as realizadas aos domingos.

• Instalação de barracas, bancas, quiosques e similares. Locação e/ou disponibilização de calçadas, casas, imóveis, garagens e similares, públicos ou particulares.

• Comércio de ambulantes e congêneres.

• Instalação de qualquer estrutura para show, eventos, uso de som e vídeo de qualquer natureza.

• Entrada e circulação de ônibus de turismo e/ou excursão, micro-ônibus, vans e similares, inclusive para as modalidades day use e city tour.

• Circulação de qualquer transporte turístico, como “trenzinhos” e similares.

• Permissão temporária para táxi de outros municípios.

• Entrada e circulação de comitivas de carreiros, muladeiros, foliões, tropeiros, cavaleiros, romaria de pedestres e passeios ciclísticos. • Alvoradas.

Regiões 1 e 2 de Trindade

• Nas regiões 1 e 2 do Município (confira abaixo quais bairros fazem parte) está proibido o funcionamento de bares, botecos, restaurantes, distribuidora de bebidas, açaiterias, lanchonetes, pitdogs, hamburguerias, sanduicherias, pizzarias e similares após as 18h. Só poderão funcionar exclusivamente nas modalidades sistema pegue e leve (take away), drive-thru e entrega (delivery). Proibido qualquer consumo no local.

• Fica ainda proibido qualquer tipo de autorização de uso de áreas públicas (alvarás) por parte do Poder Executivo Municipal. Punições O descumprimento do decreto 2.337/21 vai acarretar punições previstas na Lei nº 2.037/21. A multa varia entre R$ 73 e R$ 36.600,00, inclusive com interdição das atividades comerciais, industriais e de serviços. A fiscalização será realizada pelos órgãos municipais responsáveis, que poderão trabalhar em conjunto com as forças de segurança pública. Para denúncias, basta ligar nos telefones: 3506-7084 e WhatsApp 9-9125-6778. Para informações e dúvidas os números são 3506-7022 e WhatsApp 9-9535-0503. Romaria Virtual A Romaria do Divino Pai Eterno será realizada exclusivamente na modalidade virtual por meio de emissoras de rádio e televisão (Rádio Difusora Pai Eterno, Rádio Trindade FM, TV Pai Eterno, RedeVida, redes sociais, TV Aparecida, rede Vale FM), além dos sites www.paieterno.com.br e www.trindade.go.gov.br. Bairros por região Região 1: Setor Central, Condomínio Chácaras Vereda do Lago, Condomínio Reserva Trinidad, Conjunto Sol Dourado, Residencial Garavelo I, Residencial Garavelo II, Residencial Juarez Freire, Residencial Marise (Setor Jardim Imperial), Residencial Monte Cristo, Residencial Nova Canaã, Residencial Vieira, Setor Abraão Manoel, Setor Ana Rosa, Setor Arco Iris, Setor Cristina II, Setor Cristina II Expansão, Setor Das Mansões, Setor Estrela do Oriente, Setor Jardim Imperial, Setor Jardim Novo Horizonte, Setor Jardim Primavera, Setor Jardim Tamareiras, Setor Jussara, Setor Maria Eduarda, Setor Novo Paraíso, Setor Oeste, Setor Pai Eterno (Vila Padre Eterno), Setor Recanto Do Lago, Setor Santo Onofre, setor Santuário, Setor São Sebastiao, Setor Sol Dourado, Setor Solange, Setor Sul, Vila Amador, Vila Augustus, Vila Carvelo, Vila Dos Sonhos, Vila Guilherme, Vila Jardim Salvador, Vila Joao Braz, Vila Nossa Senhora Perpetuo Socorro, Vila Padre Renato, Vila Redenção (Vila Barro Preto), Vila Roberto Monteiro, Vila Santa Inês, Vila Santo Afonso e Vila Wiliam. Região 2: Chácara Cristo Redentor, Chácara Santa Luzia, Condomínio Residencial Imperial, Residencial Cidade Jardim, Residencial Cleo Pires, Residencial Jardins I e II, Residencial Laguna Expansão, Residencial Laguna Park, Residencial Luzia Monteiro, Residencial Melk, Residencial Moraes, Residencial Nova Morada, Residencial Nova Morada Park, Residencial Pai Eterno, Residencial Raio De Sol, Residencial Rosa Morena, Residencial Santa Fé, Residencial Terra Santa, Residencial Vila Emanuel Expansão, Setor Bela Vista, Setor Guarujá Park, Setor Jardim Decolores, Setor Mariapolis, Setor Monte Sinai, Setor Morada do Lago (Condomínio Village Trindade), Setor Pai Eterno (Vila Padre Eterno), Setor Samarah, Setor Serra Dourada, Setor Vale do Sonho, Setor Vida Nova, Vila Emanuel e Vila Maria.

