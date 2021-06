Reeleição de Caiado tem apoio de sete dos 15 prefeitos dos maiores municípios

Por Thiago Queiroz

Diferentemente da úl­tima eleição estadual, em que o atual governador Ronaldo Caiado (DEM) não contava com o apoio oficial da maioria dos prefeitos goianos, na de 2022 a busca pela reeleição terá a facilidade de ter palanque já montado por prefeitos aliados, sobretudo pelo crescimento de seu partido, que elegeu o maior número nas eleições municipais de 2020 (62), e saltou para 75 depois de filiar eleitos por outras legendas.

Dentre os 15 municípios com maior número de eleitores, sete já podem ser considerados parte do contrapeso para que Caiado consiga permanecer no Palácio das Esmeraldas por mais quatro anos. Neles, a soma do número de eleitores é de aproximadamente 605 mil.

No entanto, nos três maiores colégios eleitorais, Goiâ­nia, Aparecida de Goiânia e Anápolis, os palanques da situação ainda não têm definidos os candidatos que neles vão subir para pedir o voto para governador, pois dependem das composições para isso ou terão candidatos próprios em seus partidos, principalmente do MDB. Juntos, eles somam mais de 1,5 milhão de votos, sendo Goiânia, administrada por Rogério Cruz (Republicanos), 973.561 eleitores; Aparecida, por Gustavo Mendanha (MDB), 311.761; e Anápolis, por Roberto Naves (Progressistas), 270.978.

Quarto maior em número de eleitores (132.951) e município estratégico da região Sudoeste do estado, Rio Verde terá palanque garantido para Ronaldo Caiado. Agora no DEM, o atual prefeito, Paulo do Vale, foi um dos expulsos pelo MDB por ter apoiado em 2018 a eleição do atual governador em detrimento ao candidato de seu partido, Daniel Vilela. Lá, Caiado conta ainda com a simpatia do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Lissauer Vieira (PSB), um dos cotados para sua vice.

Em Luziânia, que fica no Entorno do Distrito Federal, outra região estratégica e de alta densidade eleitoral, a situação também já é favorável ao governador, que apoiou Diego Sorgato (DEM), eleito prefeito em 2020, além de Célio Silveira, hoje no PSDB, que provavelmente estará no mesmo partido do prefeito e do governador para disputar outro mandato de deputado federal. O município tem 118.434 eleitores.

No Entorno do DF, as principais cidades apoiam o governador

Também no Entorno, Águas Lindas de Goiás, com 96.337 eleitores, tem cenário indefinido, pois o atual prefeito, Dr. Lucas da Santa Mônica (Po­demos), foi adversário do DEM de Caiado e derrotou o candidato Wilson do Tullio (DEM).

Em seguida vem Trin­dade, com 84.189 eleitores. No município o candidato bancado por Caiado, Dr. Antônio (DEM), também foi derrotado. Venceu Mardem Júnior (PSDB).

Valparaíso de Goiás tem 82.551 eleitores e o prefeito é Pábio Mossoró (MDB). Ele foi para o partido pelas mãos de Daniel Vilela para disputar a reeleição em 2020. Para o ato de filiação o presidente regional levou o nacional do MDB, Baleia Rossi (SP). Partido de Caiado, o DEM, não fez parte da coligação de Mossoró.

Da região Metropoli­tana de Goiânia, Senador Canedo conta com 77.514 eleitores e é base eleitoral do senador Vanderlan Cardoso (PSD), que já declarou apoio à reeleição do governador, mes­mo sem ter havido definição da direção de seu partido. O prefeito Fernando Pellozo (PSD) foi bancado em 2020 por Vanderlan, que em Goiânia disputou com o apoio de Caiado e como retribuição deu a declaração antecipada de apoio.

Na região Sul, Itum­biara é o município com mais eleitores, 72.204, e onde Caiado também poderá contar com apoio de prefeito de seu partido. Dione da Famóveis é do DEM e aliado fiel do governador. O vice-prefeito é Ma­theus Ramos (PSDB).

Em Catalão, com 71.046 eleitores, também se repete o caso de Rio Verde, pois o atual prefeito Adib Elias também foi expulso do MDB por apoiar a eleição de Caiado ao governo em 2018. Agora no Podemos, é aliado e faz parte da frente de defesa da reeleição do governador.

Em Formosa, que possui 70.850 eleitores, o prefeito Gustavo Marques também é do Podemos e aliado do governador. O DEM fez parte de sua coligação. No município, Caiado conta ainda com o apoio do ex-prefeito e hoje seu secretário de Governo, Ernesto Roller (sem partido), e do também ex-prefeito e atualmente deputado estadual Tião Caroço (DEM).

Entre os 15 com mais eleitores está também Jataí, com 68.420 aptos a votar. O prefeito é Humberto Ma­chado, que está em seu quinto mandato e é aliado histórico do MDB de Ma­guito Vilela.

Revelação na última disputa em Caldas Novas, que tem 61.478 eleitores, o prefeito Kleber Marra (Repu­blicanos) é outro dos que vão montar palanque para Caiado na próxima eleição.

Já em Planaltina de Goiás, município com 57.071 eleitores, no Entorno, o caiadismo não tem, ainda, o apoio declarado do atual prefeito, Delegado Cristiomario (PSL).