“De mãos dadas, vamos resolver os problemas do entorno do DF”, disse Vanderlan

Em entrevista concedida à Rádio 103,5 FM, na manhã desta segunda-feira (14), o senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO) anunciou novos investimentos para a região do entorno do Distrito Federal. Desde o início de seu mandato, o senador destinou recursos aos 246 municípios de Goiás. Ao todo, a região do entorno do Distrito Federal recebeu mais de R$25 milhões de reais em recursos.

Segundo ele, uma das principais metas, neste momento, é finalizar a obra do Hospital Regional e promover a construção da maternidade de Águas Lindas de Goiás. “O entorno do Distrito Federal é uma região bastante populosa e tem algumas demandas que precisam de atenção. É o exemplo de Água Lindas Goiás onde o Hospital Regional está em construção há 15 anos e precisa ter a obra destravada. Também estamos trabalhando para atender a solicitação do prefeito, Dr. Lucas, para a construção da maternidade. Dessa forma, toda a população do entorno será beneficiada”, disse Vanderlan.

Durante a entrevista ao jornalista Hélio Porto, Vanderlan destacou, ainda, a parceria com os governos federal e estadual para desenvolver a região. “Nossa bancada federal goiana já é muito unida e temos trabalhado pelo crescimento de todo o Estado de Goiás. Não tenho dúvida que, de mãos dadas com o governador Ronaldo Caiado e com o presidente Bolsonaro, conseguiremos fazer muito mais”, disse o senador.

No último mês de abril, além de Águas Lindas de Goiás, Vanderlan também visitou Padre Bernardo, Santo Antônio do Descoberto, Novo Gama e a Associação Comunitária Rural de Chácaras Paulistas.

Para Vanderlan, o momento é de focar nas pautas positivas de Goiás e do Brasil. “O país passou, e ainda passa, por um momento muito difícil com as crises econômica e social desencadeadas pela pandemia do Covid-19. É hora de união, de focar no crescimento do Brasil e do nosso Estado, de promover desenvolvimento, de gerar emprego e renda para que as famílias voltem a ter uma vida melhor. Não vejo a cor partidária, não faço distinção na hora de destinar recursos e acredito que é dessa forma que vamos conseguir sair dessa situação”, finalizou.