Goiânia ultrapassa 700 mil doses aplicadas contra a Covid-19

Rogério Cruz alerta que mesmo as pessoas que já tomaram as duas doses precisam continuar com medidas sanitárias de segurança. “Ainda não é o momento de relaxarmos, principalmente com o distanciamento social e o uso de máscara. Só com a vacina e esses cuidados vamos conseguir controlar essa doença para podermos retornar com nossas vidas de forma tranquila e segura”.

Nesta terça-feira (15/6), Goiânia segue vacinando a população em geral a partir de 52 anos e grupos prioritários. Serão disponibilizados para esses grupos 26 locais de vacinação na modalidade pedestre, das 8h às 17h, além do drive thru do shopping Passeio das Águas para a população geral, das 8h às 15h.

Dentro dos grupos prioritários estão sendo vacinas as pessoas com comorbidades e deficiência, trabalhadores da Saúde e Educação (Infantil, Fundamental e Médio).

Além do agendamento para os postos da modalidade pedestre pelo aplicativo Prefeitura 24 horas, é necessário levar documento pessoal com foto, CPF e documentação específica de cada grupo.

Thiago Melo, da editoria de Saúde