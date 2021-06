Ministro Marcelo Queiroga cumpre agenda, nesta terça-feira (15), em Goiânia

Compromisso com o governador Ronaldo Caiado começa no Hemocentro, às 14h, onde ministro conhecerá novas instalações. Depois, às 15h, os dois seguem para a Upa do Jardim América. Por fim, concedem coletiva à imprensa às 16h40, no Salão Dona Gercina Borges do Palácio das Esmeraldas

O governador Ronaldo Caiado recebe nesta terça-feira (15/06), durante todo o período da tarde, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O compromisso começa nas novas instalações do Hemocentro Coordenador Estadual de Goiás Prof. Nion Albernaz. Depois, vistoriam a vacinação em um posto na Unidade de Pronto Atendimento (Upa) do Jardim América. E por fim, concedem coletiva à imprensa no Palácio das Esmeraldas.

Às 14h, o ministro, ao lado de Caiado, bem como do secretário Estadual de Saúde, Ismael Alexandrino, conhecerá as novas instalações do Hemocentro. O prédio passou por reforma e ampliação, inauguradas no dia 1º de junho. A unidade recebeu recursos de R$ 9,3 milhões, além de verba para aquisição de mobiliários e equipamentos.

Depois, às 15h, o ministro e o governador seguem para o posto de vacinação contra a Covid-19, na Upa do Jardim América. A unidade, de responsabilidade da Prefeitura de Goiânia, também passou por obras de reforma recentemente.

Logo após o compromisso na Upa, o ministro Marcelo Queiroga e o governador Ronaldo Caiado concedem coletiva à imprensa às 16h40, no Salão Dona Gercina Borges do Palácio das Esmeraldas.