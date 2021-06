MRV abre vagas para credenciamento de corretores autônomos

A expectativa de crescimento do PIB da construção civil em torno de 2,5%, segundo projeção da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), traz ainda mais oportunidades para que empresas do setor planejem lançamentos ao longo do ano e, consequentemente, gerem mais postos de trabalho. A MRV, por exemplo, está com 30 vagas para credenciamento de corretores de imóveis autônomos para Goiânia e Aparecida de Goiânia.

Para participar da seleção, o interessado deve ter Ensino Médio completo, experiência na área de vendas, registro no Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Goiás (Creci-GO) ou disponibilidade para fazer o curso de Técnico em Transações Imobiliárias. Os currículos devem ser enviados para o e-mail maiele.freitas@mrv.com.br até o dia 30 de junho.

Entre as atividades que serão exercidas pelos corretores de imóveis estão a prospecção, agendamento e atendimento de clientes, vendas de imóveis e acompanhamento de clientes em visitas aos decorados ou obras da MRV. Os corretores contarão com uma estrutura de trabalho com computador, internet, telefone fixo, treinamento para vendas, leads e ferramentas para auxiliar durante a venda.

De acordo com o gestor regional comercial da MRV, Tacílio Cantarutti, as vagas são destinadas a pessoas comunicativas e que tenham interesse em desenvolver novas potencialidades. “Só neste ano lançaremos cerca de 700 unidades a mais em comparação com 2019 e vamos precisar de profissionais para alcançar nossos objetivos”, destaca o gestor.