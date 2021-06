Aventura e diversão no Jurassic Safari Experience

Se você é do tipo que está sempre em busca de novidades e novas experiências, aqui vai uma dica de peso! A mega experiência do Jurassic Safari Experience é uma opção de passeio para toda a família. O safari, traz para a cidade diversas réplicas animadas de dinossauros em tamanho real, que irão correr ao redor dos carros e participar de performances com movimentos impressionantes.

O evento é uma mistura de vários conceitos, com interatividade, diversão e ciência – tudo isso em um ambiente lúdico e recheado de aventuras. O melhor é que será possível participar de tudo isso bem ao estilo safári, ou seja, sem precisar sair do carro.

As sessões acontecem entre os dias 17 e 20 de junho, no estacionamento do Flamboyant Shopping, em Goiânia, em horários diversos, com duração aproximada de 55 minutos. Os ingressos custam entre R$ 160 e R$ 210, para carros com até quatro ocupantes – independentemente da idade.

A experiência

Desde a entrada no estacionamento, o visitante do Jurassic Safari Experience, tem a sensação de ter voltado no tempo. De dentro do carro, será possível percorrer por uma trilha cheia de réplicas em tamanho real e, ao final do caminho, os participantes serão conduzidos para um espaço em frente a arena, onde poderão estacionar e apreciar o show.

Durante a apresentação, o público acompanha a história de um grupo de cientistas que recriou dinossauros de diferentes períodos a partir do DNA de fósseis. Agora, as criaturas do Período Jurássico vivem em Goiânia, dentro desse mundo de fantasia no estacionamento do Flamboyant.

As réplicas vão te surpreender! Com movimentos animados por técnicas de manipulação humana e animatronic, possibilita que corram pelo espaço como se fossem reais. Vale lembrar que toda a experiência oferecida pelo Jurassic Safari Experience conta ainda com a supervisão de um paleontólogo, criando a sinergia perfeita entre ficção e educação.

A equipe da Tribuna do Planalto conversou com Diego Biaginni, diretor artístico Jurassic Safari Experience, sobre algumas curiosidades a respeito do safari, confira:

1 – Desde quando vocês proporcionam esse espetáculo?

O espetáculo estreou em agosto do ano passado, mas a ideia do projeto nasceu em meados de abril de 2020 com a necessidade de trazer um entretenimento para as crianças, um entretenimento com segurança. Foi aí que a gente criou o Jurassic Safari Experience, que nada mais é que um Safari de dinossauros.

Então, foi essa brincadeira de criar esse safari que são passeios que as pessoas fazem dentro do carro, com esses personagens, que são dinossauros e mexem com a imaginação das crianças. Estreamos na cidade de São Paulo, em agosto, ficamos até fevereiro de 2021, em seguida passamos pelo Rio de Janeiro e seguiu depois pra Brasília e Porto Alegre. Agora estamos em Florianópolis, Goiânia e outras cidades do Brasil para mostrar sobre esse entretenimento e essa experiência lúdica.

2 – Como surgiu a ideia de fazer uma expedição na época jurássica?

Quando surgiu a ideia desse Safari, veio essa pergunta: o que nós vamos explorar, quais são os animais que as crianças vão poder conhecer de perto? Aí, veio a ideia dos dinossauros. Por que dinossauros? Dinossauros são personagens que nunca o ser humano viu de perto, a não ser através de fósseis, de filmes. Foi aí que a gente juntou isso de trazer esses animais que andam muito na imaginação das crianças, que é o lúdico delas, para que elas consigam ver de perto. Então, todas as nossas fantasias, nossos mecanismos de replicar esses dinossauros são muito reais. Foi por isso que a gente criou o Jurassic Safari Experience, que é trazer as crianças nessa era jurássica e conhecer esses animais de pertinho.

3 – Quantos dinossauros tem no safari? Qual o favorito do público?

São mais de 25 espécies que passam pelo show. Sem dúvida nenhuma os preferidos das crianças são os T-REX, que é o Tiranossauro Rex, os Triceratops, tem um bebezinho Triceratops que as crianças adoram. Esses, eu acredito, que são os mais queridos. Mas as crianças conhecem todos. Então, passam pelo show os Espinossuaros, Anquilossauro, Estegossauro, Dilofossauro, Pteroussauro, que é a espécie que voa. Enfim, são diversas espécies, mas acredito que o preferido das crianças é o T-REx, o Tiranoussauro Rex.

4 – Quais as cidades que já recebeu o Jurassic Safari Experience e qual a média de público?

O espetáculo já passou por São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre. Estamos em Goiânia, Florianópolis, Belo Horizonte e Curitiba. Após essas, retornaremos para São Pulo e Rio de Janeiro. Mais de 250 mil pessoas já assistiram a esse show. E é um sucesso em todo lugar. Tanto pra crianças quanto para o adulto. É um programa para família. Afinal de contas, dinossauros não tem muita idade para gostar. Então, acaba atingindo a família toda.

5 – Dá onde surgiu a paixão por dinossauros?

Como eu disse anteriormente, são personagens da imaginação das crianças. Então, essa paixão vem do lúdico. Acredito também que os filmes, como Jurassic Park, ajudaram muito na construção dos personagens. Mas além disso, as crianças gostam muito. Elas veem isso como uma aventura. Ser paleontólogo, lhe dar com esses bichos selvagens é uma aventura. É um amor que acho que vem de gerações. E, sem dúvida alguma, é sucesso em todo lugar.

6 – O Jurassic Safari Experience é uma das poucas interações das crianças na época da pandemia, como você analisa esse momento e quais as diferenças nessa experiência em meio a pandemia?

O show foi criado exatamente para esse momento que a gente vive. Então, a segurança foi uma das questões primordiais para criação e execução desse show. Por ser um passeio que a gente remete a uma safari, as pessoas não saem do carro. Ou seja, a diversão acontece dentro do carro. Conseguimos trazer essa coisa lúdica, essa aventura para dentro do carro. Nós temos um sistema de alimentos e bebidas que ocorre através de um QR Code. As pessoas fazem esse pedido também dentro do carro. O sistema de som do show passa através de uma rádio frequência, que é feita no rádio do carro. Então, essa segurança é muito importante para que as pessoas se sintam confortáveis a ir assistir ao show porque elas não precisam sair de carro. Elas podem, inclusive, assistir ao show de vidros fechados. Isso na verdade não acontece muito porque as crianças adoram ver o dinossauro mais de perto, tentar colocar a mão, mas o mais importante é a segurança.