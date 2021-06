Ministério da Saúde vai habilitar UPA em Goiânia

Em visita à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr Domingos Viggiano na tarde desta terça-feira (15/6), o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que vai dar andamento ao processo de habilitação da unidade de saúde que fica no Jardim América. “Aqui está faltando pouco para que essa unidade seja habilitada como UPA”, afirmou o ministro.

A unidade de saúde, reinaugurada em dezembro de 2020, foi reformada e ampliada com recursos do Governo Federal. O processo de habilitação como UPA tem sido acompanhado de perto pelo secretário de Saúde de Goiânia, Durval Pedroso. “Essa unidade atende todos os requisitos da Portaria N⁰ 10 de 3 de janeiro de 2017 do Ministério da Saúde (MS), que redefiniu as diretrizes de modelo assistencial e funcionamento de UPA 24 horas, só falta mesmo a habilitação”, afirmou.

O prefeito Rogério Cruz destacou a importância do anúncio de Queiroga. “Estamos muito otimistas com esse pronunciamento do ministro, essa habilitação significa que o ministério passará a ajudar no custeio da UPA, que hoje é todo feito pelo município”, disse.

Ainda durante a visita à UPA, que também contou a presença do governador Ronaldo Caiado, Marcelo Queiroga pode acompanhar todo o fluxo da vacinação contra a Covid-19 na unidade. Foi informado que Goiânia acaba de ultrapassar a marca das 700 mil doses aplicas e garantiu que até o final do ano todos os brasileiros com idade acima de 18 anos serão vacinados.

Sirlene Mendonça, da editoria de Saúde