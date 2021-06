Parceria entre Goinfra e Faeg acelera obra da GO-110, no Nordeste goiano

O Nordeste goiano está prestes a receber uma grande obra do Governo de Goiás, aguardada há mais de 40 anos pela população local. O presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), Pedro Sales, recebeu o projeto executivo de engenharia para a pavimentação da GO-110, entre Iaciara e o povoado de Estiva, das mãos dos representantes do setor produtivo, na sede da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), na tarde desta segunda-feira (14/06).

Na ocasião, o gestor agradeceu às lideranças representativas e políticas pelo investimento de R$ 767,6 mil do Fundo para o Desenvolvimento da Pecuária em Goiás (Fundepec-Goiás) no documento, que elimina etapas fundamentais de um processo burocrático que, na esfera estatal, pode demorar anos, passando de um governo para outro. “Agora, não precisamos de mais do que 20 a 40 dias para concluirmos a análise feita pelos nossos profissionais e, na sequência, já partirmos para a publicação do edital”, projetou.

Sales enfatizou que essa colaboração representa um ganho de tempo precioso. “Se fôssemos fazer uma licitação para o projeto a partir da agência mesmo, esperaríamos, mais ou menos, três meses para esboçar a rodovia”, explicou. E reforçou: “por aqui, não é preciso obedecer ao prazo legal de uma concorrência pública, o que fortalece esse compromisso inadiável com todos os que acreditam na realização desse sonho”.

O presidente da Faeg, José Mário Schreiner, destacou que não há dúvidas sobre o poder de transformação, de quebra de paradigmas, de um projeto como esse. “Isso nos proporciona uma sensação de pertencimento, um sentimento de que essa obra está saindo porque nós também depositamos a nossa parcela de contribuição”, disse, considerando revolucionária a nova atitude gerencial implantada pelo governador Ronaldo Caiado, que faz a sua parte e, ao mesmo tempo, dá espaço para a participação efetiva da população.