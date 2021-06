Prefeitura de Trindade fará reforma e climatização de todas as unidades escolares

A Prefeitura de Trindade fará a reforma e climatização de todas as unidades escolares municipais. Nesta terça-feira (15), o prefeito Marden Júnior e o secretário de Educação, Sérgio Sanches, assinaram ordem de serviço para início das obras da Escola Municipal Dona Catu, no Jardim Decolores.

Esta é a quarta escola a ter o documento assinado. Todas, incluindo a Dona Catu, serão reformadas por completo e receberão implantação do sistema de climatização, com ares-condicionados, além do monitoramento com câmeras de segurança.

Os investimentos na educação somam R$ 9 milhões somente este ano. A obra da Escola Dona Catu tem o valor estimado em 750 mil, custeado com o Fundo Municipal de Educação.

“Hoje, o Jardim Decolores também sendo contemplado com essas obras de educação, isso é trabalhar pelas pessoas, pelos nossos servidores e fazer de Trindade uma cidade cada vez melhor”, afirma Marden Júnior.

“Eu tenho certeza, como professora, como gestora, que vão melhorar o ensino e a aprendizagem dessas crianças”, afirma a diretora da Escola Dona Catu, Renata Rodrigues. “Todos terão incentivo e alcançaremos ótimos resultados na evolução e no conhecimento. Estamos muito felizes com essa reforma e com os benefícios concedidos”, destaca.

Atualmente, a unidade tem 267 alunos matriculados e conta com quatro salas de aula. Com a reforma, serão construídas mais três salas, muro e cobertura do pátio, também a pintura completa da unidade, troca do piso, além da substituição do telhado por telhas termoacústicas para a climatização.

Durante a cerimônia, o prefeito também anunciou a construção do muro do Cmei Chrystianne Silveira Bueno, também no Jardim Decolores.

“Esses são mais benefícios com obras de infraestrutura. Isso é avanço, é qualidade”, diz o secretário de Educação, Sérgio Sanches. “Investimos no futuro, a educação transforma o mundo”, conclui.