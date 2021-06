PRE|UEG lança editais de Bolsa Permanência e de Ações Extensionistas

Cerca de 174 Bolsas Permanência são oferecidas para o universitário em condição de vulnerabilidade socioeconômica. O benefício é pode ser usado no aluguel social, transporte e alimentação, para garantir as atividades acadêmicas (Foto: Divulgação)

São oferecidas 204 bolsas Permanência e 35 bolsas de Ações Extensionistas, ambas no valor de R$ 400 mensais, distribuídas entre as ações cadastradas, na modalidade Projetos. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo pre@ueg.br até o dia 21 de junho

A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis da Universidade Estadual de Goiás (PRE|UEG) informa que estão abertas, até o dia 21 de junho, as inscrições para dois editais de seleção e concessão de bolsas: o Edital de Bolsa Permanência e o Edital de Bolsa de Ações Extensionistas.

Estão sendo oferecidas 204 bolsas Permanência, no valor de R$ 400 mensais, distribuídas da seguinte forma:

-174 Bolsas Permanência com o objetivo de propiciar a permanência de discentes da UEG classificados em condição de vulnerabilidade socioeconômica, que estejam matriculados em cursos de graduação da UEG, na modalidade presencial, podendo o benefício ser utilizado para Aluguel Social, Transporte e Alimentação, de forma a garantir o prosseguimento de suas atividades acadêmicas.

-26 Bolsas Permanência Estrangeiro com o objetivo de propiciar a permanência de discentes oriundos de programas de mobilidade ou estrangeiros/refugiados/portadores de visto humanitário, em condições de vulnerabilidade socioeconômica, que estejam regularmente matriculados em cursos de graduação da UEG, na modalidade presencial, podendo o benefício ser utilizado para Aluguel Social, Transporte e Alimentação, de forma a garantir o bom prosseguimento de suas atividades acadêmicas.

-4 Bolsas Permanência Quilombola tem como objetivo propiciar a permanência de acadêmicos quilombolas, classificados em condição de vulnerabilidade socioeconômica, que estejam regularmente matriculados em cursos de graduação da UEG, na modalidade presencial, podendo o benefício ser utilizado para Aluguel Social, Transporte e Alimentação, de forma a garantir o bom prosseguimento de suas atividades acadêmicas.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente por e-mail (pre@ueg.br) até o dia 21/06. Para realizar a inscrição, é preciso ler o edital com atenção para não esquecer nenhum anexo ou documento.

Para mais informações, confira aqui o Edital Integrado 02/2021 PRE|UEG – Bolsa Permanência.

Bolsa de Ações Extensionistas

Estão sendo oferecidas 35 bolsas de Ações Extensionistas, no valor de R$ 400,00 mensais, distribuídas entre as ações cadastradas e deferidas na Plataforma Pegasus, na modalidade Projetos.

As Bolsas de Ações Extensionistas consistem em auxílio financeiro proporcionado pela UEG aos seus discentes da graduação e tem por objetivo o desenvolvimento de ações extensionistas destinadas a ampliar a interação entre o discente e a sociedade.

As atividades desenvolvidas pelos discentes nas ações extensionistas são exercidas sob a orientação de um docente ou servidor técnico administrativo, do quadro funcional da UEG, de acordo com os critérios estabelecidos no edital e as Resoluções que tratam e regulamentam o Programa Próprio de Bolsas da Universidade.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente por e-mail (extensao@ueg.br) até o dia 21/06. Para realizar a inscrição, é preciso ler o edital com atenção para não esquecer nenhum anexo ou documento.

Para mais informações, confira aqui o Edital 02/2021 PRE|UEG – Ações Extensionistas.