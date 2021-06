Alunos de Teatro do Basileu França lançam curta-metragem

O Coletivo de Teatro Sobrou Só Nós, grupo formado nas salas de aula do Curso Técnico em Arte Dramática da Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França (sob orientação pedagógica do professor Hélio Fróes), estreia o curta-metragem Luz Azul, na próxima quinta-feira (17), às 19 horas. O conteúdo é gratuito e pode ser acessado no canal da Instituição no YouTube – youtube.com/basileufrancaartes. Após a apresentação será disponibilizado link do Google Meet para realização de debate acerca da obra.

O texto foi criado pelos alunos Fellipo Rocha e Jhony Assis. A ideia partiu da necessidade de continuar seus estudos e apresentar o projeto de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), seguindo as regras da Organização Mundial de Saúde. Luz Azul foi produzido com referências dos trabalhos de David Lynch, como Mulholland Drive e Blue Velvet.

O curta-metragem, do gênero suspense, possui classificação indicativa de 12 anos. Com duração de 10 minutos, retrata a história de um jovem rapaz que acorda em um palco, sem se lembrar como chegou lá, e que é perseguido por uma sombra misteriosa enquanto é confrontado por suas escolhas, desejos e lembranças, sem saber se sairá ileso daquele lugar.