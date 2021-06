Goiânia retoma vacinação de grávidas sem comorbidades

A Prefeitura de Goiânia retoma a vacinação das gestantes sem comorbidades a partir desta quinta-feira (17). A ação ocorrerá na Área-I da PUC Goiás, das 8 às 16 horas. Na hora de se vacinar, a grávida precisa apresentar um comprovante de gestação, além do comprovante de endereço de Goiânia. Não há necessidade de agendamento.

A retomada da vacinação das gestantes, sem comorbidades, ocorre após reunião do Centro de Operações de Emergências (COE) estadual ocorre um mês depois da decisão do Ministério da Saúde de paralisar a imunização do grupo. A Comissão de Intergestores Bipartite (CIB), que reúne representantes da saúde de todos os municípios e do estado, também publicou resolução liberando a vacinação para gestantes com os imunobiológicos Pfizer e Coronavac.

“Somente este ano, 12 gestantes foram a óbito devido a Covid-19, ou seja, não há dúvidas de que elas precisam dessa proteção”, ressalta a diretora da Vigilância Epidemiológica, da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, Grécia Pessoni. Segundo ela, estudos demonstram que a vacina também oferece a possibilidade destas grávidas transferirem anticorpos para seus filhos. “Portanto só temos a comemorar com essa retomada”, ressalta.

Vacinação 52 anos

Nesta quinta-feira as equipes da SMS Goiânia continuam aplicando a primeira dose no público geral com 52 anos ou mais, no Shopping Passeio das Águas, das 8 às 15 horas, sem necessidade de agendamento. Já as pessoas com comorbidades e deficiências, trabalhadores da saúde e da educação do ensino infantil, fundamental e médio, serão atendidas em nove unidades de saúde, das 9 às 16 h, por meio do agendamento no aplicativo Prefeitura 24 horas. Ao todo foram disponibilizadas menos de quatro mil doses de vacinas, que é o estoque restante existente em Goiânia para a primeira dose.

Segunda dose dos atrasados

A aplicação da segunda dose naquelas pessoas que ainda não receberam o reforço continua disponível a UPA Jardim América, das 8 às 17 horas, sem necessidade de agendamento.