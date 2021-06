Prazo para solicitação do Balcão Expresso se encerra nesta sexta-feira (18/06)

O balcão integra o Programa Expresso, lançado recentemente pelo Governo de Goiás, que visa ofertar serviços totalmente digitais aos cidadãos, de forma prática e ágil. Serviços estes que podem ser acessados por meio do site na internet, aplicativo de celular, totens de autoatendimento e, em breve, por meio da parceria com as prefeituras

As prefeituras que desejarem firmar parceria para implementação do Balcão Expresso em seus municípios devem enviar carta de intenção à Secretaria de Estado da Administração (Sead) até a próxima sexta-feira (18/6). O envio do documento será aceito, impreterivelmente, somente até esta data. Por isso, prefeituras devem se atentar ao prazo para a solicitação do canal de atendimento.

Inicialmente, serão selecionadas cidades no interior do Estado que não possuem agências de atendimento do Vapt Vupt, conforme prevê o edital de chamamento. A divulgação dos municípios contemplados será feita no dia 28 de junho. Já a decisão final será publicada no dia 20 de julho, bem como o cronograma de implantação da ferramenta nos respectivos municípios.

O balcão integra o Programa Expresso, lançado recentemente pelo Governo de Goiás, que visa ofertar serviços totalmente digitais aos cidadãos, de forma prática e ágil. Serviços estes que podem ser acessados por meio do site na internet, aplicativo de celular, totens de autoatendimento e, em breve, por meio da parceria com as prefeituras. A proposta do Balcão Expresso é justamente auxiliar os cidadãos que não têm acesso à internet ou que possuam pouca familiaridade com os meios digitais.