Aparecida já aplicou primeira dose da vacina contra covid em 33% da população adulta

munização segue nesta sexta-feira, 18, no drive da Cidade Administrativa, enquanto durar o estoque, e em outros seis postos para quem agendou pelo aplicativo. Público-alvo é a população a partir de 48 anos e grupos prioritários

Segundo levantamento da Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia (SMS), na última quarta-feira, 16 de junho, a cidade totalizou 183.146 doses de vacinas aplicadas contra a covid-19, sendo 140.210 como primeira dose e 42.936 como segunda. Os números indicam que 33% da população adulta da cidade já recebeu ao menos a dose 1 do imunizante e 10% já recebeu o reforço, com a dose 02. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que apontam que Aparecida tem 422.666 moradores com idade acima de 18 anos, faixa etária preconizada pelo Ministério da Saúde (MS) e pela Anvisa para ser imunizada contra o novo coronavírus.

Ainda de acordo com o levantamento, o estoque de doses disponível na cidade, até esta quarta, era de 5.680 doses destinadas à primeira aplicação e 7.760 destinadas à segunda aplicação. Com isso, nesta sexta-feira, 18, a cidade segue imunizando a população acima de 48 anos e os grupos prioritários, em sete postos. São eles: drive da Cidade Administrativa, com livre demanda e enquanto durar o estoque; e as Unidades Básicas de Saúde (UBS´s) dos setores Andrade Reis, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença e Veiga Jardim, bem como a Central de Imunização. Nesses casos, somente mediante agendamento pelo aplicativo “Saúde Aparecida”, sendo que as vagas liberadas até sexta, 18, já estão preenchidas.