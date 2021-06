Cepa indiana do Coronavírus é identificada em Goiânia

Nesta sexta-feira (18), a Secretaria de Saúde de Goiânia (SMS) confirmou a circulação da variante Delta, conhecida como a Cepa indiana ou B.1.617.2, na capital. A cepa foi detectada em uma mulher de 18 anos após a realização de um estudo do sequenciamento genético em um grupo de 62 pessoas. A pesquisa foi feita por uma equipe de pesquisadores do projeto que está mapeando as variações genéticas do Covid-19 em Goiás – Projeto de pesquisa financiado pela Fapeg e INCT_EECBio.

Segundo a pasta, a paciente de 18 anos não viajou para fora do país e também não teve contato com alguém que esteve fora do Brasil ou do Estado de Goiás. Com essas informações, a SMS efetuou trabalho de vigilância ativa e concluiu que se trata de uma transmissão comunitária na capital goiana.