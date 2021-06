Goiânia tem 30% da população vacinada com a primeira dose

A Prefeitura de Goiânia vacinou 30% da população com a primeira dose de vacina contra Covid-19. A campanha de vacinação ultrapassou 722.325 doses aplicadas do imunizante. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 508.564 foram para a primeira aplicação e 213.761 para a segunda dose. Os números colocam Goiânia acima da média nacional de vacinação.

A capital segue vacinando a população nesta sexta-feira (18/6). Será atendido o público geral com 52 anos ou mais com a primeira dose, sem necessidade de agendamento, no Shopping Passeio das Águas, das 8 às 15h. Já pessoas com comorbidades e deficiências, trabalhadores da Saúde, Educação do Ensino Infantil, Fundamental e Médio devem realizar o agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 horas em uma das quatro unidades de saúde disponíveis. Nelas, o atendimento é feito das 9h às 16h.

Para vacinar, é necessário levar documento pessoal com foto, CPF e documentação específica de cada grupo. A lista pode ser acessada no site da Prefeitura de Goiânia, por meio da plataforma Imuniza Gyn, atualizada todos os dias às 17h. A aplicação da segunda dose para as pessoas que estão com o reforço da Coronavac atrasado continua disponível na UPA Jardim América, das 8 às 17 horas, sem necessidade de agendamento.

Na quinta-feira (17), foi retomada a vacinação de gestantes sem comorbidades. No total, 888 mulheres receberam a primeira dose do imunizante Pfizer. A aplicação das vacinas para este grupo continuará mediante a chegada de novas doses enviadas pelo Ministério da Saúde.