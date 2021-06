Tribuna Jurídica | Tatá Teixeira se filia ao MDB de olho na sucessão de Gustavo Mendanha em Aparecida

O secretário de Articulação Política de Aparecida de Goiânia, Tatá Teixeira, se filiou ao MDB, na sexta-feira, com a ideia, segundo aliados, de ser o candidato a prefeito do município, em 2024, em substituição a Gustavo Mendanha (MDB). A ficha foi assinada durante a eleição do Diretório Regional do partido, suspensa por liminar da Justiça. Filho do ex-prefeito Norberto Teixeira, ele tem acompanhado, até por força do cargo, praticamente toda a agenda do atual prefeito. Na terça-feira, por exemplo, ele era um dos poucos assessores que foram escolhidos para ir com Mendanha, o vice-prefeito Vilmar Mariano e o presidente da Câmara de Aparecida, André Fortaleza, todos emedebistas, a visita formal à Câmara Municipal de Goiânia. Tatá tem comparecido também a lançamentos e inaugurações de obras e está sempre ao lado do prefeito nas visitas a Brasília. De acordo com um aparecidense que foi votar na eleição suspensa, a ideia é, primeiramente, sentir a aceitação do nome junto ao grupo e, também e mais necessariamente, junto à população. “Para que se possa avançar no trabalho de viabilizar o nome dele”, explica o articulador.

Acostuma-te

Após a visita à Câmara de Goiânia, Gustavo Medanha subiu a Rua 72 rumo à Praça Cívica para provar meia taça de ambrosia.

Espera-te?

Só não foi da do Palácio das Esmeraldas, onde religiosamente a iguaria é servida como sobremesa. Ele comeu a guloseima no Restaurante Popular, no Setor Central, ponto de políticos que estão em busca de votos.

Voo

Tucanos de Goiás tentam dissuadir a prefeita de Matrinchã, Ivânia Fernandes (PSDB), da ideia de deixar o ninho e ser mais uma a fortalecer o grupo de Ronaldo Caiado (DEM).

Amarra

Um ex-deputado frequentador do diretório do partido em Goiânia, e do escritório político do ex-governador Marconi Perillo (PSDB), também na capital, disse à coluna que buscaria reforços de maior peso para ter sucesso na empreitada.

Afagado

Com o engavetamento do processo de extinção, os conselheiros do TCMGO, agora mais aliviados, julgaram na quarta-feira 37 processos. Dentre os municípios em que foram julgadas pendências estão São Domingos, Uruaçu, Goiânia, Cachoeira Alta, Jaupaci, Montividiu do Norte, Anápolis, Trindade e Rubiataba.

Novo campus

Por falar em Rubiataba, a vizinha Ipiranga de Goiás, de 3 mil habitantes, concedeu permissão de uso de bem público para a faculdade Cerrado, de Brasília, se instalar numa escola municipal. A lei foi sancionada na sexta-feira, pelo prefeito Alex Gás (PSD).

GO-070

Deputado federal, Professor Alcides (Progressistas) fez périplo pelos municípios que margeiam a GO-070, na sexta-feira. Começou cedo em Goianira e só parou à tarde, em Itaberaí. Prometeu começar o sábado em Hidrolândia e só terminá-lo em Caldas Novas, para tratar de assuntos políticos.

Ponteiros > O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), dividiu com o governador Ronaldo Caiado os holofotes na inauguração da reforma da Torre do Relógio, localizada no início da Avenida Goiás. Realizada pelo Iphan, a obra foi financiada pela Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás (Casag), que a partir de então passou a ser a responsável pela conservação do monumento cultural. A iniciativa faz parte do programa Adote uma Praça, da prefeitura de Goiânia.

Lavajatista

Lucas Vergílio foi o responsável pela visita de seu colega deputado federal Paulinho da Força, presidente nacional do Solidariedade, a Caiado, no último dia 11, no Palácio das Esmeraldas. Paulinho foi condenado pelo STF, no ano passado, a 10 anos de prisão em regime fechado e a perda de mandato. Coube recurso.

Cancela

Zê Carapô (DC) é um dos políticos goianos que durante a caçada ao foragido Lázaro Barbosa usou seus perfis das redes sociais para compartilhar memes que em nada colaboraram com as polícias que faziam o trabalho sério.

Ipasgo

O deputado estadual Karlos Cabral (PDT) encampa movimento para, junto ao governo estadual, ampliar as unidades de atendimento do Ipasgo nos municípios do interior. Teve a simpatia do presidente do instituto, Helio Lopes.

Municípios

O Progressistas de Goiás, presidido por Alexandre Baldy, em parceria com a Fieg, presidida por Sandro Mabel (MDB), anunciou, para o segundo semestre deste ano, um programa de desenvolvimento e progresso para os municípios goianos.

Progressistas

A ação promete capacitação, qualificação profissional, gestão financeira e mais qualidade de vida às famílias de baixa renda dos municípios que têm prefeitos do Progressistas.

Guanabara

Contra crimes ambientais cometidos no Córrego Pedreira, no Jardim Guanabara, o vereador Sargento Novandir (Republicanos) solicitou, à CEI da Câmara que investiga o caso, requerimento para disponibilização dos projetos do sistema de esgoto e drenagem dos condomínios alvos da investigação.

Histórico

A quase eleição do MDB chegou a contar com o voto presencial de Luiz Soyer, um de seus históricos em Goiás. Ele, a exemplo dos entrevistados na página 7, foi deputado Constituinte.

1 MDB

Por força de liminar do Tribunal de Justiça foi suspensa a eleição da chapa única de Daniel Vilela para o diretório estadual do MDB, em pleno dia de votação, na sexta-feira.

2 Candidato

A ação foi movida pelo deputado estadual Paulo Cézar Martins (MDB), que teve chapa indeferida e quer concorrer, para, segundo ele, garantir candidatura emedebista ao governo.

3 Insiste

Daniel disse que vai discutir judicialmente, já que a decisão em primeira instância havia sido positiva para a realização. O desembargador Itamar de Lima foi quem suspendeu.