Governo de Goiás realiza prestação de contas da Educação com prefeitos do Nordeste goiano

Reunião acontece, nesta segunda-feira (21/6), na sede da Secretaria de Estado da Educação, em Goiânia, e contará com presença de representantes de 17 municípios. Participação do governador no evento será às 11h30. O encontro visa apresentar os dados relacionados às ações do Estado na área da Educação e os resultados observados nas escolas estaduais, localizadas nos municípios da região nordeste de Goiás