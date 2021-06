Manifestações em Goiás reivindicam saída do presidente e vacinação imediata da população

O ato, ocorrido no dia 19 de junho, aconteceu em Goiânia, Anápolis e Jataí, e reuniu vários setores da sociedade, em gritos contra a atual política do Governo Federal. Principalmente servidores da saúde e da educação públicos, organizados pelo Sint-Ifes, Sind-saúde, e diversos outros movimentos e partidos.

As manifestações foram pacíficas, com uma caminhada da Praça Cívica até a Rua 44, às 9h30 em Goiânia. Outra caminhada, às 10h, saindo da Praça do Ancião até a Praça Americano do Brasil, em Anápolis. E com uma carreata, saindo do Lago Diacuy, às 10h em Jataí.

Dentre as principais reivindicações realizadas por eles estão: a disponibilização da vacina para todos de imediato, ajuda com alimentação para as famílias necessitadas (volta do auxílio emergencial de 600$), o impeachment do presidente Jair Bolsonaro e contra a reforma administrativa.