Programação infantil leva TV Brasil ao terceiro lugar em audiência

Na contramão das emissoras privadas, a TV Brasil mantém forte a sua programação infantil: a manhã toda é dedicada aos desenhos educativos mantidos pela emissora. A nova programação, mais compacta, com produções mais refinadas e mais acessibilidade com recursos como áudio descrição, já alcançou cerca de 3,6 milhões de telespectadores nas praças DF, Rio e SP, com picos de audiência de 1.60, e levou a emissora a ficar entre as três primeiras na TV aberta em vários momentos.* Como resultado, no mês de maio, a faixa de segunda a sexta, das 08h15 às 12h, teve uma performance cerca de 27% maior que no 1º trimestre de 2021, mostrando os ganhos que a nova programação trouxe para o horário.

São quase 20 produções disponíveis. Entre elas estão os desenhos Chocolix que possui personagens negros e cuja intenção é a prevenção do bullying; Kiwi, para aprender palavras e se alfabetizar em inglês de uma maneira divertida; Pablo, que tem como personagem principal um menino com Transtorno de Espectro Autista, Além da Lenda, que aborda o folclore brasileiro e os já consagrados Show da Luna e Detetives do Prédio Azul.

A programação completa você confere no site da TV Brasil Animada.

*Fonte: Kantar IBOPE Media/ InstarAnalytics / GSP, GRJ e DF / Jan a Jun 2021 / Rat% Domiciliar e Cov# Individual / Programa: TV Brasil Animada | Faixa: 08h15 às 12h