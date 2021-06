Sead abre 56 vagas temporárias em Goiânia com salários de até R$ 8,3 mil 

A Secretaria de Estado da Administração (Sead) lançou na última sexta-feira (18) dois editais para contratação temporária de 56 profissionais nas áreas de Arquitetura, Engenharia Civil, Engenharia Agronômica, Técnico em Agrimensura, Técnico Mecânico em Refrigeração e Tecnologia da Informação. As inscrições serão feitas entre os dias 24 de junho e 3 de julho. Os valores para inscrever-se variam de R$ 20,00 a R$ 50,00.

A remuneração para engenheiros e arquitetos será de R$ 4.665,82, já para cargos de tecnologia da informação variam de R$ 4.000,00 a R$ 8.300,00, dependendo da especialidade profissional. As vagas disponíveis requisitam ensino superior completo para os cargos de engenheiro, arquiteto, técnico de refrigeração e profissionais de TI. Para o cargo em agrimensura, poderá ser formação em nível superior ou técnico.

Em ambos os editais, 5% das seleções serão destinadas às pessoas com deficiência. Para concorrer desta forma, o interessado deverá, no momento do cadastro realizado no Portal de Seleção, por meio do endereço eletrônico selecao.go.gov.br, declarar que é candidato com deficiência, informando a “Espécie da Deficiência”, o “CID-10”, e anexar Laudo Médico original emitido nos últimos 12 meses anteriores à publicação do edital.