Para promover a conexão entre pais e filhos, Del Valle Kapo lança o vídeo manifesto “Sempre Criança”

Manter a conexão entre pais e filhos de forma criativa tem sido um dos grandes desafios dos dias atuais. Por isso, Del Valle Kapo lança a campanha “Sempre Criança”, criada pela Wunderman Thompson Brasil a fim de resgatar a criança que vive em cada adulto. Conectando infâncias de diferentes gerações, a marca vai mostrar que quando adultos e crianças brincam juntos, os momentos em família podem ficar muito melhores

“Acreditamos que quando a gente brinca com os pequenos, acabamos nos reconectando também com a nossa criança interior. Por isso, Del Valle Kapo vai conectar adultos e crianças através do que eles têm em comum: a infância. Queremos chamar a atenção deste lado lúdico da criança e sensibilizar pais e mães pela magia do brincar”, conta Pedro Abbondanza, Diretor Sênior de Marketing da The Coca-Cola Company. “Principalmente em um momento onde a maioria dos adultos vive uma rotina corrida e atribulada, muitos aliando tarefas domésticas e trabalho, queremos reforçar a importância dos momentos de lazer e diversão em família, incentivando os pais a passarem mais tempo com os seus filhos sempre que possível”, completa o diretor.

O pontapé inicial da campanha é marcado pelo lançamento do vídeo “Sempre Criança”. Gravado em Florianópolis – seguindo todas as orientações de segurança recomendadas pela OMS – o filme busca representar um reencontro com a criança interior através da história de Peterson, um pai de família que, preso à sua rotina de trabalho e de responsabilidades, acaba deixando a diversão de lado. Com a ajuda de seus filhos, ele percebe que brincar junto com os pequenos é uma forma de se conectar com a criança que mora dentro de si.

“Ficamos muito felizes em ajudar na construção desse novo posicionamento e novo momento da marca. Para construir o conceito da campanha nos inspiramos em narrativas e visuais que despertam o nosso lado criança, transitando entre um olhar mais lúdico e a vida real. É um convite para que todo mundo continue sendo Sempre Criança”, comenta Alvin Shiguefuzi, Diretor de Criação da Wunderman Thompson Brasil.

Assista aqui ao manifesto Sempre Criança, disponível em versões de 16:9, 9:16 e 1:1, que será veiculado no digital e nas redes sociais da marca.