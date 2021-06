Aulas presenciais poderão ter 50% da capacidade em Goiânia

A Prefeitura de Goiânia publicou decreto que regulamenta aula presencial com capacidade de 50% em instituições privadas da capital. As medidas são para os ensinos infantil, fundamental, médio e superior. A regulamentação foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) na tarde desta terça-feira (22).

Além do limite máximo de 50% da capacidade, o documento estabelece que os estabelecimentos particulares de ensino precisam respeitar o distanciamento de 1,5 metro entre alunos, professores e funcionários durante atividades presenciais e 2,25 metros para efeito de cálculo da capacidade de cada ambiente de sala de aula.

Nas instituições públicas, as aulas presenciais ainda não foram retomadas. A previsão, segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME), é de que o retorno aconteça na segunda quinzena de agosto com revezamento e rígidos protocolos de segurança. O retorno só deve acontecer após a aplicação da segunda dose da vacina em profissionais da pasta.

Ao mesmo tempo em que acompanha o avanço da vacinação contra a Covid-19 em profissionais da Educação, o Executivo implanta protocolos de biossegurança nas unidades de ensino. Além disso, disponibilizou recursos às instituições para aquisição de Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs).

“O objetivo é oferecer mais segurança para os servidores e a comunidade escolar”, explica o secretário municipal de Educação, professor Wellington Bessa.

Dentre os EPIs que estão sendo adquiridos pela SME, estão calçados, óculos de proteção, luvas de látex térmica e descartáveis, máscaras descartáveis (PFF-1), aventais de PVC, toucas, tapetes sanitizantes, termômetros digitais, viseiras e outros.