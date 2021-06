Pirenópolis lança iniciativa inédita em Goiás de atendimento turístico virtual

Um dos principais destinos turísticos do Brasil, Pirenópolis reinventou a forma de bem atender o turista. Por meio da Secretaria de Turismo (SECTUR), a prefeitura disponibiliza desde o dia 30 de abril atendimento via WhatsApp para quem escolhe a cidade como opção de lazer.

O atendimento pode ser solicitado pelo número 62 3331 2633, de segunda a sábado e feriados das 8h às 17h e domingo das 8h às 15h. O canal também auxilia empreendimentos turísticos com informações em tempo real sobre as questões voltadas ao segmento.

Vanessa Leal, secretária de Turismo, explicou que a iniciativa tem como objetivo dinamizar o atendimento ao turista. “Especialmente nesse momento de pandemia, onde se faz necessário que o turista já chegue na cidade conhecendo as normas sanitárias, os decretos e a maneira que precisará se portar”, ressaltou.

Por meio do canal, a equipe de Atendimento encontra-se a disposição para orientar os turistas acerca de reservas em meios de hospedagem, funcionamento dos atrativos naturais e culturais, normas sanitárias vigentes e demais informações voltadas ao turismo local.

Segundo um levantamento da SECTUR, observou-se que desde a implementação do Atendimento Turístico Virtual, aumentou em 33% mês o número geral de atendimentos. Conforme confirmado pela Goiás Turismo, Pirenópolis é o primeiro município no estado de Goiás a ofertar esse serviço de atendimento virtual ao turista.

Outra opção muito utilizada como meio de informação das atividades turísticas do município é o Instagram @turismoempirenopolisgo. Nele, além de trazer informações pontuais sobre os serviços ofertados, também é um canal para promoção do destino. A SECTUR também lançará, em breve, o Portal do Turismo, com muitas novidades e serviços. “Na cidade, os turistas são recepcionados com todo o cuidado necessário e recebem mapas e mais orientações sobre os protocolas adotados pelo município”, relatou Vanessa.