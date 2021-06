Prefeitura lança portal do Turismo de trindade e inaugura placas com QR Code 

A Prefeitura de Trindade, por meio da Agência Municipal de Turismo Cultura e Eventos, lançou, nesta terça-feira (22), o Portal do Turismo e inaugurou as placas de QR Code que dão acesso às informações da plataforma.

O prefeito Marden Júnior reforça a importância do investimento na informação transmitida virtualmente, principalmente neste momento de pandemia, para que, mesmo à distância, os cidadãos possam conhecer um pouco mais da cidade.

“O portal permite um turismo digital”, lembra o prefeito. “Isso é fomento da atividade, é responsabilidade para com a vida neste momento em que estamos vivendo”, avalia Marden Júnior.

De acordo com o presidente da Agência Municipal de Turismo, Cultura e Eventos, Warley Lopes, o portal é um espaço onde turistas, romeiros e moradores podem conhecer o município nos aspectos cultural, religioso, gastronômico e, também, a estrutura hoteleira. “Trata-se de um aglomerado de informações completas, centralizadas, em um lugar só”, destaca.

“Essa é uma iniciativa para, cada vez mais, profissionalizar o turismo em nossa cidade de forma tecnológica, permitindo acessibilidade, tecnologia, informação e história”, pontua Warley. “Queremos que o turista descubra a nossa cidade e que venha nos visitar quando possível, assim que a pandemia permitir”, projeta ele.

As placas de QR Code serão instaladas em 42 pontos de Trindade, como a Imagem do Divino Pai Eterno no Portal da Fé, a Praça Constantino Xavier, a Casa da Cultura no Beco dos Aflitos e o Museu da Memória de Trindade.

Ao apontar a câmera do celular, o turista ou morador tem acesso ao portal, abrindo todas as informações sobre aquele ponto apresentado na placa. A plataforma também pode ser aberta por meio do link https://turismo.trindade.go.gov.br/ ou pelo site oficial da prefeitura.

O lançamento do Portal do Turismo, com inauguração das placas, foi realizado no auditório Hilton Monteiro, no Centro Administrativo Municipal, e contou com a presença da primeira-dama, Dona Dorinha, do secretariado municipal e de vereadores.

“A câmara vê com muitos bons olhos e já se dispõe a caminhar ao lado da prefeitura, com suporte e aprovação de todos os projetos”, ressalta o vereador Marco Ferreira. “Somos uma cidade turística e precisamos planejar as ações”, afirma. “A pandemia vai acabar, e a nossa cidade precisa estar preparada”, conclui.