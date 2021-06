“Presença de Meirelles será determinante no projeto do PSD”, diz Francisco Jr

Com a maior participação de Henrique Meirelles nos eventos e nas articulações no Estado, a perspectiva é que a indefinição do PSD sobre as alianças para 2022 tenha um desfecho mais rápido, avalia o deputado federal Francisco Júnior (PSD-GO). “O foco do partido é um bom projeto político-eleitoral, que ainda está em construção, estabelecendo diretrizes e buscando nomes que personalizem essas ideias. Agora temos o ex-ministro Henrique Meirelles, uma presença que será determinante no projeto do PSD, inclusive na definição de alianças, e que deve nos permitir antecipar essa decisão”, afirma o deputado federal.

Segundo Francisco Júnior, a candidatura do ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central terá grande importância não apenas para o Estado, mas nacional, em um momento em que o País estará discutindo a retomada econômica. “A experiência e o conhecimento de Henrique Meirelles contribuirão muito com o que se espera do Senado, as bases para um novo ciclo de desenvolvimento. Seu trânsito no mercado, conhecimento da máquina pública. Essa ação, principalmente no pós-pandemia, será muito benéfica para Goiás e o País”, diz o parlamentar.

Francisco Júnior destaca ainda que a participação do ex-ministro reforça o momento de diálogo do PSD para 2022, em conversas que incluem o possível apoio à reeleição do governador Ronaldo Caiado (DEM). “Sempre miro na ponte e não no abismo. Tenho toda disponibilidade de ter um bom diálogo com o governador, estamos avaliando pontos para tornar a chapa do PSD ainda mais competitiva e a decisão nós tomaremos, com essa intensificação dos eventos, num espaço de tempo mais breve”, diz o deputado.

Nas posições já definidas, ele lembra que o senador Vanderlan Cardoso reafirmou, no início do mês, em evento em Senador Canedo, que vai apoiar a reeleição do governador, e destaca a importância do partido. “O PSD tem muito a contribuir. PSD tem muito a colaborar. É um dos maiores partidos do Brasil em todos os sentidos. Em quantidade, em qualidade. Em Goiás nós temos história e tenho certeza que a gente desequilibra essa balança”, afirma Francisco Júnior.

Articulação

Um dos fortes articuladores para a filiação de Henrique Meirelles ao PSD de Goiás, o senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO) recebe o ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, na manhã desta sexta, 25.

Meirelles é pré-candidato ao Senado por Goiás. Ele e Kassab cumprem agenda preparada por Vanderlan, anfitrião da visita, e pelo presidente do PSD em Goiás, Vilmar Rocha. “Para nós é motivo de muita honra receber nosso mais novo filiado em Goiás e o presidente Kassab. Meirelles é nossa grande aposta de crescimento do partido no Estado”, diz Vanderlan.

O senador participou em São Paulo do ato de filiação do ex-ministro em fevereiro deste ano. “Na época, fiz questão de anunciar porque considero uma grande valorização para o partido e para o Estado de Goiás. Em qualquer cargo que Meirelles estiver, quem ganha é a gestão pública e a população”, reforça.

A expectativa com sua presença tem outro foco. O PSD, que tem a segunda maior bancada no Senado, com 11 senadores, quer reforçar a filiação de nomes com potencial de candidatura a deputado estadual e deputado federal. Além disso, quer mostrar que a e legenda segue no objetivo de crescer no Estado e participar da chapa majoritária ao governo na eleição do ano que vem.