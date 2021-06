Senador Canedo: Senac oferece mais de duas mil vagas em cursos gratuitos

A Prefeitura de Senador Canedo, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho Emprego e Renda e em parceria com o Senac, lançou nesta quarta-feira o projeto Capacitar-Senac, que disponibiliza de forma gratuita cursos para quem deseja ingressar no mercado de trabalho ou aprimorar conhecimentos. São nove cursos com duas mil vagas disponíveis.

Os cursos são ofertados nas áreas de cuidador de idosos, assistente de recursos humanos, recepcionista, entre outros. Eles serão ministrados online, em decorrência do período de pandemia que estamos passando. Os interessados devem fazer a inscrição disponível pelo www.go.senac.br

O presidente da Fecomércio, Marcelo Baiocchi, ressaltou a importância da parceria desenvolvida com o município. “Nós estamos lançando cursos em EAD para qualificar a população e essa parceria será ampliada de acordo com a procura pelos cursos na cidade, com isso, haverá uma maior disponibilidade de cursos”.

O prefeito Fernando Pellozo, desde que assumiu a prefeitura, não tem medido esforços para o crescimento da cidade e fez questão de reforçar a importância do evento. “É mais uma manhã de muita felicidade em Senador Canedo. Essa parceria que a prefeitura faz com o Senac agrega muito para o nosso povo, que merece esses cursos para capacitação. Quero falar aqui que tá aceito o desafio feito pelo presidente Marcelo Baiocchi, de disponibilizar uma área para instalação de uma unidade do Senac. Muitas coisas boas virão para Senador Canedo” complementou ao responder ao pedido do presidente da Fercomércio.