“Será a planta mais estruturada da América Latina”, diz Caiado sobre instalação do CETF

Durante audiência, com ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, em Brasília, governador confirma que Memorando de Entendimento para formalização do complexo será assinado dia 15 de julho. Ainda na capital federal, governador recebe confirmação de lançamento da pedra fundamental da Ferrovia de Integração Centro-Oeste, em Mara Rosa, para agosto, e avança nas tratativas para garantir terreno onde será construído Hospital do Câncer de Goiás, na capital

O governador Ronaldo Caiado esteve Brasília, nesta terça-feira (22), onde se reuniu com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, para discutir os próximos passos para a criação do Centro de Excelência em Tecnologia Ferroviária (CETF). O Memorando de Entendimento (MoU) para a implantação será assinado no dia 15 de julho durante evento em Anápolis, município que sediará a unidade. “Será a planta mais estruturada da América Latina. Algo semelhante só existe nos Estados Unidos”, destacou.

Com foco na tecnologia e inovação, o complexo funcionará no Centro de Convenções de Anápolis e deve contar com recursos das concessionárias de ferrovias no Brasil, depositados em um fundo da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A verba será aplicada na implantação e manutenção da estrutura, que poderá atender todas as concessionárias do Brasil, como a Rumo e a Vale do Rio Doce.

Caiado destacou que o espaço oferecerá o progresso do setor e a formação de profissionais especializados a partir de parcerias futuras, inclusive junto a unidades de ensino superior e pesquisas. “A Universidade Estadual de Goiás (UEG), e outras instituições, poderão expandir o apoio com a construção de laboratórios para desenvolver técnicas sofisticadas. Vai atender toda demanda de vagões, locomotivas, trilhos, dormentes”, informa.

Na mesma audiência com o ministro, Caiado recebeu a confirmação da data para instalação da pedra fundamental da Ferrovia de Integração Centro-Oeste (Fico), em Mara Rosa (GO). Será na primeira quinzena de agosto, com expectativa de participação do presidente da República, Jair Bolsonaro. “É uma notícia extremamente importante, algo que já estamos esperando e agora se tornou realidade”, disse o governador.

A obra deve começar a partir da construção de um trecho de 30 quilômetros. “No total, serão 383 quilômetros de ferrovia, que chegará até Água Boa (MT). Vai atravessar todo o Norte goiano e também o Vale do Araguaia”, detalhou Caiado. A nova ferrovia será construída perto de onde passa a Norte-Sul e a rodovia BR-153. “Agora aquela região terá uma logística capaz de atender a demanda de agricultores e industriais que queiram se instalar por ali”, projetou.