Teste de Aptidão Física do concurso da Polícia Federal exige preparação dos candidatos

Passar no concurso da Polícia Federal é o sonho de muitos brasileiros. Porém, além de conseguir uma boa nota nas provas objetivas, para chegar ao objetivo de ingressar na corporação os candidatos precisam, também, serem aprovados no temido Teste de Aptidão Física (TAF), que este ano será realizado nos próximos dias 03 e 04 de julho em todo o Brasil. E como é uma etapa eliminatória no concurso, é preciso estar preparado para cumprir os índices estipulados no edital.

O que mais assusta no TAF é seu alto índice de reprovação. Em 2018, por exemplo, a fase eliminou cerca de 30% dos candidatos ao cargo de Agente e mais de 40% dos candidatos ao cargo de Escrivão. De acordo com o mestre em Educação Física e especialista em TAF, Diogo Barbosa, que coordena o curso de Educação Física da Estácio, para evitar a eliminação, é preciso primeiro entender o que significa o teste e o que ele exige.

“Os testes variam de acordo com o cargo e função do concurso público, mesmo que em muitos casos as provas se repitam, é normal haver diferenças entre as provas e índices. Ele acontece após as provas objetivas, sendo aplicado apenas para os candidatos aprovados na primeira fase”, explica Barbosa, que compôs a banca examinadora do TAF entre 2014 e 2019, período em que fez parte de equipes de avaliação em concursos como o da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Guarda Municipal.

Com a proximidade da data das provas, o educador físico faz um alerta: é preciso intensificar a preparação e elaborar uma estratégia para superar algumas dificuldades. “Eu daria cinco dicas muito importantes para que os candidatos consigam melhorar seus desempenhos nos testes. A primeira delas é estudar bem o editar do TAF deste ano e seguir com afinco o que ele descreve. É preciso respeitar todas as regras, pois o não cumprimento de qualquer uma delas é motivo de eliminação”, explica.

Outra dica que o educador dá é sobre as vestimentas para o dia da prova. “Procure utilizar roupas de cunho esportivo, leves e confortáveis para prática de exercício físico. Utilize tênis adequado para prática e evite que seja recém-comprado, pois pode causar calo no meio de alguma prova, especialmente na corrida e isso atrapalhar seu rendimento”, orienta Diogo, reforçando a importância do candidato realizar exercícios de aquecimento específicos antes dos testes. “Tais movimentos permitirão que seu corpo esteja aquecido e lhe auxilie no melhor desempenho nas provas”, completa.

Uma questão que tem sido motivo de preocupação para muitos concurseiros é o uso da obrigatório da máscara durante o teste e os impactos disso no rendimento. “De fato, a máscara dificulta a troca de gases por meio da respiração e isso pode ser um obstáculo no desenvolvimento de seus testes, principalmente na corrida, que é considerado um exercício aeróbio e desprende de grande utilização da respiração”, explica. A dica do especialista é buscar uma adaptação prévia, sempre utilizando a máscara nos treinamentos.

“Mas uma boa estratégia é utilizar aquelas que ficam mais afastadas da boca, ou usar adaptadores que permitem esse afastamento, pois assim, ao suar e molhar a máscara, ela não ficará acessando o interior da boca e obstruindo a respiração”, orienta. Por fim, o preparador físico reforça que, para alcançar o melhor resultado possível, é preciso dar seu máximo até o fim do teste. “Cada prova tem seu índice mínimo a ser alcançado, mas você pode dar seu máximo e pontuar mais. Então, busque entregar 100% em todos os testes”, completa.

Essas e outras dicas mais completas sobre a preparação para o TAF podem ser conferidas no e-book gratuito que o educador físico produziu e está disponibilizando para download no seu perfil no Instagram. Basta acessar @prof.diogobarbosa, clicar no link que está na bio e seguir as instruções.