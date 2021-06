Goiás recebe 100 mil doses da CoronaVac e 50.100 da Janssen

O Governo de Goiás recebe, nesta quinta-feira (24), mais 150.100 mil doses de vacinas contra a Covid-19, sendo 100 mil da CoronaVac, produzidas pelo Instituto Butantan, e 50.100 da Janssen, da Johnson & Johnson. A nova remessa de imunizantes segue para a Central Estadual de Rede de Frio da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), na capital.

A metade do novo lote de CoronaVac deverá ser usada para primeira dose e o restante para aplicação do reforço. Já as vacinas da Johnson & Johnson serão aplicadas em dose única. Assim que passarem pelo processo de conferência na Central Estadual de Rede de Frio, as vacinas serão encaminhadas para que as cidades prossigam com as ações do Programa Nacional de Imunizações contra a Covid-19 e vacinem os grupos e faixas etárias contemplados.

Balanço

Com esse novo carregamento, Goiás atinge a marca de 3.788.930 de doses já recebidas desde o início da campanha, em janeiro deste ano. Na madrugada de sexta-feira (25), o Estado deve receber mais 74.880 vacinas da Pfizer.

Até às 15h de quarta-feira (23/06), foram aplicadas 2.081.732 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 693.167 pessoas. A atualização dos dados nos sistemas oficiais é realizada pelos municípios, que são os responsáveis pela aplicação das vacinas em seus territórios.