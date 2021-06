Manhã no Bosque virtual expõe atividades de alunos do Centro Livre de Artes

A Prefeitura de Goiânia, por meio do Centro Livre de Artes (CLA), unidade da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), promove neste sábado (26/6), a partir das 9h, o evento virtual “Manhã no Bosque” com exposições online de trabalhos e atividades artísticas produzidas pelos alunos desde o início do ano.

A programação inclui também a realização de duas oficinas online gratuitas abertas ao público: das 9h às 10h, a oficina “Um pouquinho de cada Arte” com o professor Kim; das 10h às 11h30, oficina de Mangá com a professora Fly Brandão. Os links para a participação nas oficinas serão divulgados com antecedência nas redes sociais do CLA: Facebook, Instagram e canal do Youtube (@centrolivredeartes.goiania), onde também serão postadas as exposições virtuais.

“Todos os anos realizamos este evento de forma presencial em uma linda manhã no Bosque dos Buritis. Mas, pelo segundo ano consecutivo, devido à pandemia, estamos fazendo de forma virtual. São desenhos, pinturas, apresentações musicais e oficinas que acontecem sempre de forma celebrativa pelo fim de mais um semestre de muito aprendizado e crescimento na arte”, afirma a diretora do CLA”, Teth Musse.

Mais informações no site da Prefeitura de Goiânia.