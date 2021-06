Sedi Talks debate caminhos para empresas acessarem mercado internacional

O evento é realizado pela Superintendência de Negócios Internacionais da Sedi, em parceria com UFG e Sebrae – GO, provocará discussão sobre exportação para ambientes de inovação, a importância de uma atuação global e os ambientes de inovação e exportação

O segundo debate da série Sedi Talks discutirá os caminhos que as empresas goianas devem percorrer para acessar os mercados internacionais. Com o tema “Nascer local, pensar global”, o encontro virtual será realizado no dia 29 de junho, entre 10h e 11h45, no canal do YouTube da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação. As inscrições são gratuitas e podem ser realizada pela plataforma Sympla.

O evento é realizado pela Superintendência de Negócios Internacionais da Sedi, desta vez em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG) e Sebrae Goiás. Haverá participação de CEO da iniciativa privada. A moderação será realizada pelo gerente de Fomento às Incubadoras da secretaria, Carlos Magno.

“Queremos mostrar que, desde seu nascimento, a empresa deve ter consciência da importância de uma atuação global. Queremos provocar uma discussão entre exportação e os ambientes de inovação, apresentando os requisitos técnicos internacionais que podem dar origem a novos produtos e processos”, explica o gerente de Organização de Feiras e Eventos Internacionais da Sedi, Ronaldo Costa.

O Sedi Talks é voltado para empresas de micro, pequenas e médias empresas, empreendedores, lideranças empresariais, representantes organizados do setor produtivo, professores, universitários, startups e sociedade em geral. O programa busca promover discussão no ecossistema goiano sobre as formas de inovar para acessar os mercados internacionais e como a inovação pode agregar valor na hora de exportar.