Aparecida avança e inicia vacinação de pessoas acima de 43 anos a partir deste sábado, 26

Neste sábado, 26, a Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia inicia a aplicação da 1ª dose em todas pessoas com 43 anos de idade ou mais sem comorbidades. Ou seja, independentemente da condição, qualquer morador da cidade nessa faixa etária poderá ser vacinado mediante apresentação de documento de identidade, Cartão SUS de Aparecida e comprovante de endereço. Os drives da Cidade Administrativa e do Centro de Especialidades e as unidades de saúde vão funcionar das 8h às 17h.

Os interessados poderão procurar os postos de drive-thru da Cidade Administrativa e do Centro de Especialidades, sem necessidade de agendamento. Quem preferir receber o imunizante nas Unidades de Saúde (UBS’s) dos setores Andrade Reis, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença e Veiga Jardim e a Central Municipal de Imunização, precisa agendar pelo aplicativo “Saúde Aparecida”. O acesso pode ser feito pelo site da Prefeitura (aparecida.go.gov.br).

O prefeito Gustavo Mendanha destaca que o avanço na idade tem como objetivo atingir o maior número de pessoas imunizadas na cidade. “Já vacinamos 34% de nossa população adulta com pelo menos a primeira dose. Com a chegada de doses semanalmente, nossa expectativa é ampliar cada vez mais para vacinar a todos que aqui residem o mais rápido possível, salvando vidas”.

Além da ampliação da idade, a SMS continua vacinando as pessoas dos grupos prioritários do Plano Nacional de Imunizacao (PNI) incluindo grávidas, puérperas e lactantes com filhos recém-nascidos até 6 meses. Neste caso, a vacinação é por agendamento no aplicativo. As lactantes precisam apresentar a certidão de nascimento da criança.