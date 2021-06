Goiânia recebe mais de 22 mil doses de vacina e amplia faixa etária para 45 anos

A Prefeitura de Goiânia recebeu, na manhã desta sexta-feira (25), nova remessa com 22.860 doses de imunizantes contra a COVID-19. Com isso, a capital amplia a faixa etária de pessoas sem comorbidades para a partir de 45 anos. O anúncio da ampliação foi feito pelo secretário Durval Pedroso, durante a vacinação da primeira dama de Goiânia, Thelma Cruz.

O atendimento a esse público será por agendamento através do aplicativo Prefeitura 24 horas, com agendas já liberadas, em 27 postos de vacinação. Ainda, por demanda espontânea no Drive Thru do Shopping Passeio das Águas.

Os locais de vacinação e os horários de funcionamento podem ser verificados no site: https://www.goiania.go.gov.br/imunizagyn/